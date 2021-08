Skandal. USA przekonują do zaprzestania krytyki Nord Stream 2

Wyciekł draft amerykańsko-niemieckiego porozumienia w sprawie drugiej nitki Gazociągu Północnego. Stany Zjednoczone przekonują do zaprzestania krytykowania projektu – informuje dr Tomasz Teluk ekspert Fundacji Trójmorze na portalu ecpp.org.pl.

Do szkicu dokumentu dotarli dziennikarze Politico. Według zapisów Niemcy mają nałożyć na Rosję bliżej nieokreślone sankcje, gdyby kraj rządzony przez Władimira Putina użył gazu do celów politycznych lub znów zaatakował Ukrainę. Nie jest jednak powiedziane, czym Niemcy mogą zagrozić Rosji.

Widać wyraźnie, że deal Waszyngtonu z Berlinem jest już za nami. Bulwersuje jednak co innego. Wczoraj wysłannik Stanów Zjednoczonych w Kijowie przekonywał Ukraińców do wyciszenia krytyki projektu, a dzisiaj będzie to samo robił w Warszawie. Amerykańcy urzędnicy mają grozić, że publiczne wyrażanie sprzeciwu przeciw Nord Stream 2 pogorszy dwustronne relacje między państwami.