Rocznica wyborów na Białorusi. "Łukaszenka rozprawia się z własnym społeczeństwem"

9 sierpnia 2020 roku nadzieje Białorusinów na wybór prawowitego przywódcy zostały brutalnie stłumione - ocenił w oświadczeniu wydanym w imieniu UE wysoki przedstawiciel Unii ds. zagranicznych Josep Borrell. Dodał, że reżim Alaksandra Łukaszenki rozprawia się z własnym społeczeństwem

Zwraca uwagę, że reżim Łukaszenki prowadzi zaplanowaną kampanię represji i zastraszania społeczeństwa obywatelskiego, a także systematycznego niszczenia organizacji pozarządowych i niezależnych mediów.

„Również Polonia na Białorusi stała się celem tej polityki” - podkreśla Wspólnota.

Zmuszenie do lądowania samolotu linii Ryanair oraz instrumentalizacja migrantów, to według UE, kolejne przykłady kwestionowania przez reżim białoruski norm międzynarodowych.

„Zniesienie sankcji UE będzie możliwe tylko wtedy, gdy władze na Białorusi w pełni zastosują się do zasad demokracji i praworządności, zaczną przestrzegać zobowiązań w zakresie praw człowieka i zaprzestaną wszelkich represji. Reżim powinien bezwarunkowo uwolnić i zrehabilitować ponad 600 więźniów politycznych oraz zaangażować się w poważny, wiarygodny i pluralistyczny proces polityczny, którego wynikiem będą wolne i uczciwe wybory pod nadzorem OBWE” - domaga się Unia Europejska.

Reklamy w metrze promują zbiórkę na wolną Białoruś

Reklamy w stołecznym metrze promują zbiórkę na wolną Białoruś i pomoc uchodźcom z tego kraju, w pierwszą rocznicę wyborów prezydenckich, których wyniki wywołały największe protesty w historii Białorusi. To było ukradzione zwycięstwo - mówił, prezentując reklamę, poseł PO Michał Szczerba

Szczerba i szef Domu Białoruskiego w Warszawie Aleś Zarembiuk apelowali w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami, by nadal wspierać akcję trwającą już 365 dni. Szczerba dziękował Zarembiukowi, przypominając, że dzięki współpracy z Domem Białoruskim w Warszawie mógł obserwować na miejscu i być świadkiem wydarzeń sprzed roku, gdy wygrała na Białorusi Swiatłana Cichanouska, ale według oficjalnych wyników zwyciężył Alaksandr Łukaszenka.

Białoruś dokonała wyboru, ale ten wybór nie został uszanowany. To zwycięstwo zostało skradzione, ale Białoruś jest już inna - ocenił Szczerba i przypomniał, że potem nastąpiły protesty i represje ze strony Łukaszenki.

To nie tylko 365 dni pokojowej walki, to również aresztowani, prześladowani, to również ofiary śmiertelne. 610 więźniów politycznych (…) - to są ludzie, którzy nadal pozostają w więzieniach - przypomniał Szczerba, zachęcając do pomocy Białorusinom, również tym, którzy musieli wyemigrować ze swojego kraju.