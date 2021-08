Premier: każdy kilometr drogi to dodatkowe możliwości dla regionu

Każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców i możliwości rozwojowe dla danego regionu - mówił premier Mateusz Morawiecki w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu w czasie uroczystego otwarcia odcinka drogi S61 via Baltica

Jak powiedział, każda taka droga to „kręgosłup rozwojowy, dodatkowe możliwości w powiatach i województwach”.

Morawiecki zaznaczył, że największy w historii Polski program budowy dróg na ponad 290 mld zł „tworzy spójną całość infrastrukturalną”. Powstanie „wiele brakujących odcinków, obwodnic i zjazdów, tworzących znakomite perspektywy rozwojowe” - stwierdził.

Premier dodał, że „jesteśmy bardzo wdzięczni” UE za pomoc finansową, ale program budowy dróg opiera się w ponad 80 proc. o środki krajowe, zapewnione przez system finansów publicznych państwa polskiego.

Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą udział w przetargach i to oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne — powiedział premier.

Dodał, że obecny rząd nie zapomina o drogach powiatowych i gminnych, na które przeznaczane są coraz większe środki. Jak mówił, na drogi powiatowe i gminne rządy PO i PSL w ciągu ośmiu lat wydały około 5,5 mld zł.

My tylko w ciągu jednego roku 2019 przeznaczyliśmy około 6 mld zł — podkreślił szef rządu.

Chcemy wyrazić gotowość budowania nie tylko nowych dróg, ale i poszerzania tych, których możliwości się już wyczerpały - powiedział z kolei minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Inwestujemy w bezpieczne drogi - dodał.

Adamczyk przypomniał, że w 2015 r., przed przejęciem władzy przez Zjednoczoną Prawicę, „przyjęto program budowy dróg krajowych wart 200 mld zł, który miał zapewnione finansowanie w kwocie 107 mld zł”.

Według szefa resortu infrastruktury rząd PiS znalazł finansowanie i przeprojektował program.

Dzięki temu pojawiła się możliwość realizacji takich inwestycji, jak autostrada A1 Łódź-Tuszyn. Dzięki temu realizujemy Via Carpatię. Realizujemy kolejne inwestycje, jak droga S3 - połączenie Świnoujścia z południem Europy. Do tych projektów należy też Via Baltica, przy której dzisiaj jesteśmy — mówił Adamczyk.

Jak dodał, w 2019 r. program przyspieszył, co pozwoliło na realizację projektowanych inwestycji i zwiększenie ich zakresu rzeczowego, m.in. objęcie programem budowy drogi S17 i S12 w woj. lubelskim, a także dróg S8 i S5 na Dolnym Śląsku i zabezpieczenie finansowania dla budowy trasy S6 na Pomorzu oraz połączenia między Bydgoszczą a Toruniem.

To także działanie idące w stronę samorządów — ocenił Adamczyk i wskazał, że realizowane inwestycje drogowe będą łączyć się z drogami samorządowymi. Wszędzie inwestujemy w bezpieczne drogi. Chcemy wyrazić gotowość budowania nie tylko nowych dróg, ale i poszerzania tych, których możliwości się już wyczerpały — powiedział minister i wskazał na autostrady A2 i A4, gdzie często dochodzi do wypadków. Myślę, że odcinek via Baltica z mostem na Narwi, na którym GDDKiA odstąpiła od umowy z wykonawcą, będzie zakończony w ciągu 2-2,5 roku; mamy plan awaryjny - zapowiedział także premier Mateusz Morawiecki.

Chodzi o niespełna 13-km obwodnicę Łomży w ciągu trasy S61, na budowę której GDDKiA rozpisała w lipcu ponowny przetarg po tym, jak w maju rozwiązała umowę z wybranym wcześniej wykonawcą ze względu na brak postępu robót.

Czasami borykamy się z praktycznymi problemami, z niektórymi wykonawcami trzeba się było rozstać - tłumaczył Morawiecki.

Ale mamy plan awaryjny i myślę, że ten odcinek będzie zakończony w ciągu 2-2,5 roku, tak żeby cała trasa była przejezdna — dodał.

Via Baltica to międzynarodowy korytarza transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. To odcinki dróg ekspresowych S8 i S61 pomiędzy Warszawą i przejściem granicznym w Budzisku. W sumie Via Baltica ma liczyć 311 km.

PAP/KG