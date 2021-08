Alfa Romeo nie będzie pachnieć benzyną

Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli koncernu Stellantis wszystkie nowe Alfy po 2027 roku mają mieć elektryczny napęd. To wynik strategii zakładającej pełne zelektryfikowanie marek premium wchodzących w skład Stellantisa — podobny los czeka Lancię oraz DS-a – informuje Aleksander Ruciński na portalu autokult.pl.

Póki co Alfa Romeo nie może pochwalić się żadnym zelektryfikowanym, a tym bardziej elektrycznym modelem. Spalinowe Stelvio i Giulia to jedyne propozycje w gamie włoskiej legendy. Niebawem dołączy do nich jednak Tonale, które ma być dostępne również z hybrydą plug-in.

Brytyjski Autocar powołujący się na wewnętrzne źródła twierdzi, że później pójdzie już z górki, a gama zapełni się ciekawymi propozycjami. Wśród nich ma być m.in. mały SUV Brennero (prawdopodobnie produkowany w Tychach), duchowy następca GTV, a nawet modne 4-drzwiowe coupe.

Stellantis dysponuje bardzo rozbudowanym zapleczem technicznym i uniwersalnymi platformami, które mogą być z powodzeniem stosowane przez wszystkie marki wchodzące w skład koncernu. Dzięki temu szybki rozwój Alfy Romeo w zupełnie nowym kierunku wydaje się jak najbardziej realny – pisze Aleksander Ruciński

Autokult.pl/RO

