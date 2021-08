BGK jest już w 74 krajach, z czego 15 to afrykańskie

Jak mówią przedstawiciele BGK – Afryka, mimo że ryzykowna, to rynek z dużymi możliwościami rozwoju. BGK pomógł już w transakcjach eksportowych polskich firm w 74 krajach, z czego 15 to gospodarki afrykańskie. Nowe kraje na mapie transakcyjnej banku to m.in. Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad, czy Mali

Rynek europejski jest już bardzo ciasny, dlatego firmy poszukujące możliwości rozwoju zwracają się między innymi w stronę Afryki. To rynek z wciąż rosnącym popytem, ponieważ kontynent afrykański niezmiennie notuje wysoki przyrost naturalny. W Afryce jest najliczniejsze grono najszybciej rozwijających się gospodarek świata.

Afryka nie tylko na wakacje

Z naszych analiz wynika, że Afryka to piąty kierunek eksportowy, zaraz za Białorusią, Rosją, Ukrainą i grupą państw UE, na który przedsiębiorcy chcą pozyskać finansowe wsparcie transakcji w BGK. Wspieramy polskie firmy już na 15 afrykańskich rynkach. W ostatnich trzech latach pomogliśmy naszym klientom aż na ośmiu rynkach, w tym ostatnio w Czadzie, Mali i Wybrzeżu Kości Słoniowej. Naszymi działaniami wzmacniamy pozycję Polski i polskich firm za granicą – tłumaczy Joanna Mularczyk, ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu z BGK.

Łącznie BGK do tej pory zrealizował 94 transakcje eksportowe w Afryce. Wartość transakcji banku wspierających eksport do Afryki w ostatnich latach wyniosła 143 mln zł. Wśród branż najważniejszych dla eksporterów współpracujących z BGK można wymienić m.in. branżę motoryzacyjną, specjalistyczną, np. sprzęt medyczny, czy branżę rolniczą i spożywczą.

Rynek afrykański rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo chłonny. To także rynek, na którym spółka Wielton Afryka od kilku lat sukcesywnie się rozwija i umacnia swoją pozycję. Konsekwentnie zwiększamy swoją sprzedaż, wchodząc na nowe rynki, intensywnie rozbudowując sieć sprzedaży oraz oferując nowoczesne produkty dostosowane do potrzeb klientów. Solidnym wsparciem w realizacji zamówień od dużych klientów i liderów w branży transportowej rynku afrykańskiego jest współpraca z instytucjami finansowymi wspierającymi polski eksport m.in. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK). Pomoc ta gwarantuje bezpieczny przebieg transakcji z klientem i przyczynia się do realnego rozwoju spółki Wielton Afryka – mówi Artur Pietrzak, dyrektor Wielton Afryka.

Afryka dla Wieltonu to od kilku lat rynek z dużym potencjałem. Od momentu powołania spółki Wielton Afryka w Abidżanie, w 2017 r., intensywnie inwestuje w rozwój nowych produktów dla rynku afrykańskiego, buduje organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawnia łańcuch dostaw i usługi dla klientów. W efekcie spółka w Afryce wkracza na kolejne rynki, zyskuje nowych klientów i zdobywa intratne zlecenia oraz realizuje następne kontrakty dla wieloletnich partnerów biznesowych. Polskie firmy dostrzegają potencjał Afryki, myślą o wejściu tam ze swoimi produktami lub już się do tego przygotowują. Zmiany władzy, przewroty wojskowe, konflikty, które nękają kontynent mogą zniechęcić inwestorów.

I tu pojawia się BGK. Naszym celem jest, by polskie przedsiębiorstwa poczuły się bezpiecznie i by rozszerzały swoją działalność. Wiemy, że firmy muszą włożyć dużo czasu i pieniędzy w poznanie nowego rynku, obowiązującego w nim prawa, zdobywają potrzebne pozwolenia do prowadzenia działalności, nierzadko muszą zatrudnić lokalnie pracowników lub znaleźć odpowiedniego pośrednika, a także zdobyć odpowiednie kontakty, które umożliwią eksport. Firma rezygnując z rynku, który już poznała naraża się na dodatkowe koszty. My dajemy polskim przedsiębiorcom poczucie bezpieczeństwa i pomagamy im w rozwoju ich działalności – tłumaczy Karol Rozenberg ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu z BGK.

Rozwiązaniami takimi jak wykup wierzytelności ubezpieczony w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) BGK przejmuje od eksportera ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta. Bank wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach BGK otrzymuje spłaty od importera. Tak było w przypadku Wieltonu, który otrzymał z banku już na początku roku środki za wykonaną transakcję eksportową i nie musi z niepokojem czekać na kolejne przelewy z kraju o niepewnej sytuacji politycznej.

Przyszłość eksportu

Innym działaniem BGK wspierającym eksport do Afryki jest kredyt dla nabywcy w strukturze sovereign finance – kredytobiorcą jest bezpośrednio rząd danego państwa. Polskie firmy w Afryce aktywnie zabiegają o m.in. projekty infrastrukturalne, zbrojeniowe, medyczne, czy też z obszaru IT. Tego typu projekty zlecają bezpośrednio ministerstwa lub agendy rządowe poszczególnych państw. Bez oferty finansowania dopasowanego do konkretnego projektu polskie firmy mają małe szanse na zawarcie takich kontraktów.

Dotychczas rozmawialiśmy m.in. z przedstawicielami rządów Angoli, Kenii, Rwandy, czy Senegalu. Trzeba podkreślić, że te rozmowy są długotrwałe i nie tylko Polska dostrzega potencjał tego kontynentu. Przedsiębiorstwa z całego świata prowadzą w Afryce duże projekty inwestycyjne, szczególnie infrastrukturalne. Najmocniej zabiegają o nie firmy z Chin, Francji, Indii i Turcji. Polacy również mogą z nimi konkurować o kontrakty biznesowe. Najważniejszą informacją dla polskich przedsiębiorców jest to, że podążamy za polskimi spółkami, niezależnie od branży, czy lokalizacji projektu – dodaje Arkadiusz Zabłoński, dyrektor Biura Transakcji Zagranicznych w BGK. Ponadto ze względu na klimat Afryka jest idealnym miejscem do produkcji żywności. Szanse ma też przemysł związany z przechowywaniem produktów rolno-spożywczych. Z powodu braku odpowiednich technologii w Afryce marnuje się ok. 40 proc. całej produkcji warzyw i owoców.

BGK już teraz pomaga polskim firmom na wielu wymienionych polach. Wsparcie eksporterów w umiędzynarodowieniu ich działalności wpływa na poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

BGK/KG