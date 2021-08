Rajd cenowy na rynku węgla! Surowiec bije rekordy

Międzynarodowy rynek węgla od kilku miesięcy znajduje się w fazie rajdu cenowego, którego nie doświadczył od ponad dekady. W lipcu ceny na całym obszarze rynku poszybowały do szczytowych progów, a - według analityków - to nie koniec wzrostów - wynika z opracowania Agencji Rozwoju Przemysłu.

„Ten rajd uwidocznił również trwałą rolę węgla w światowym miksie energetycznym, szczególnie w rozwijających się gospodarkach Azji, pomimo większego nacisku na bardziej zdecydowane działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym” - czytamy w opublikowanym we wtorek przez katowicki oddział ARP comiesięcznym podsumowaniu publikacji prasowych dotyczących światowego rynku węgla w lipcu br.

Na europejskim rynku węgla w lipcu osiągnięto kolejne wieloletnie maksima cenowe, nienotowane od 2008 roku. Według danych ośrodka analitycznego Argusmedia, indeks CIF ARA, obrazujący ceny węgla energetycznego o wzorcowych parametrach w europejskich portach Amsterdam, Rotterdam i Antwerpia, 28 lipca osiągnął wartość 140,44 USD za tonę i był najwyższy od 13 lat.

W ocenie ekspertów, rosnąca produkcja energii z węgla umacnia krótkoterminowe perspektywy dla rynku europejskiego. W kluczowych europejskich krajach, będących konsumentami węgla, jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Francja, produkcja prądu z węgla wzrosła ósmy miesiąc z rzędu - z tego surowca wytworzono 2,2 terawatogodziny energii więcej, co w ujęciu rocznym było największym skokiem od stycznia 2019 r.

„Niemcy pozostały liderem w produkcji energii z węgla, odpowiadając za 1,7 TWh tego wzrostu. W Wielkiej Brytanii produkcja energii z węgla wzrosła w lipcu do ok. 500 GWh w ujęciu rok do roku, natomiast we Francji i Hiszpanii pozostaje bez zmian. Jednocześnie w Niemczech udział węgla w całkowitej produkcji energii cieplnej wzrósł w lipcu do 22,8 proc. z 10,8 proc. w tym samym okresie ubiegłego roku, podczas gdy udział gazu spadł z 44,5 do 24 proc.” - informuje ARP.