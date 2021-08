Sasin: Dziwi mnie postawa wicepremiera Gowina

Sasin: Zachowanie Gowina musiało skończyć się dymisją. Z jego strony cały czas płynęła nieuzasadniona krytyka Polskiego Ładu

To się po prostu musiało skończy dymisją, dłużej taki stan rzeczy nie mógł trwać - powiedział w programie „Gość Wiadomości” (TVP INFO) wicepremier Jacek Sasin, odnosząc się do postawy lidera Porozumienia Jarosława Gowina. - Dziwi mnie postawa wicepremiera Gowina. Najpierw podpisał się pod tymi rozwiązaniami jako jeden z liderów ZP. (…) Odbyło się wiele spotkań z udziałem premiera Gowina i jego współpracowników, (…) a pomimo to cały czas płynęła krytyka - mówił Jacek Sasin, przypominając krytyczne stanowisko Jarosława Gowina wobec Polskiego Ładu.