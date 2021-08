Niemcy: Szczepienia w sklepach i supermarketach!

Kilkanaście sieci handlowych w Niemczech połączyło siły i planuje kampanię reklamową, propagującą szczepienia przeciw Covid-19 wykonywane w sklepach. Powodem są obawy handlowców przed powrotem obostrzeń i zamknięciem sklepów – pisze dziennik „Die Welt”.

Do tej pory 51,75 mln Niemców zostało zaszczepionych conajmniej jedną dawką szczepionki. „To zdecydowanie za mało, aby uniknąć czwartej fali. Dzięki ogólnokrajowej kampanii kilkanaście dużych sieci handlowych będzie zachęcać do szczepień” – informuje „Die Welt”.

W witrynach sklepów mają pojawić się plakaty reklamujące akcję, a także broszury w różnych językach oraz kampanie w mediach społecznościowych. Twarzą tej akcji będzie piłkarz Emre Can.

Kampania będzie skierowana przede wszystkim do miejscowości o niskim poziomie wyszczepienia. „Powinna rozpocząć się wszędzie tak szybko, jak to tylko możliwe. Pracujemy intensywnie nad jej wdrożeniem” – zapewniają inicjatorzy akcji, do których należy m.in. Niemieckie Stowarzyszenie Detalistów (HDE) i sieci handlowe.