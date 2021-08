Mimo otwartych restauracji, catering rośnie w szybkim tempie

200 tysięcy zestawów z posiłkami dowożonych jest do klientów dziennie. Firmy nawet podwajają kwartalne obroty na rynku wartym 2 mld zł – informuje portal theworldnews.net. „Wakacje to tradycyjne spowolnienie, ale jesień zapowiada się gorąco” - czytamy

Catering, a więc przygotowanie i dostawa gotowych posiłków w opakowaniach do domów lub biur, stał się odpowiedzią na wyzwania, jakie pojawiły się w Polsce wskutek pandemii. Oczywiście dostawy gotowych posiłków funkcjonowały na rynku już wcześniej, jednak lockdown i wymuszone pozostanie ludzi w domach sprawiło, że rynek żywienia dostarczanego pod drzwi rósł w błyskawicznym tempie. Jego wartość jeszcze w 2020 r. szacowano na 2 mld zł.

W tym roku ograniczenia są luzowane i w końcu otworzyły się lokale gastronomiczne, ale operatorzy cateringowi nie przestają w szybkim tempie rosnąć w siłę. Pudełka to już nie tylko trend wynikający z zamknięcia w domach i trudnej sytuacji, ale stałe przyzwyczajenie ogromnego grona osób – głównie w wieku 25–40 lat, z dużych miast. Przez II kwartał 2021 r. rynek wciąż notował rekordy, choć jego końcówka to początek wakacji, co naturalnie spowalniało wzrosty – mówi cytowany przez portal theworldnews.net Przemysław Skokowski, prezes Dietly.pl, porównywarki ofert z tego sektora.

Na początku roku na rynku usługi cateringu świadczyło około 850 firm, natomiast na koniec czerwca już 900. Liczba zamawianych przez klientów opakowań także szybko rośnie, obecnie dzienna liczba zamówień przekracza 200 tys.

Boom na rynku spowodował, że zainteresowali się nim inwestorzy. Największe transakcje przeprowadziła Żabka, która kontroluje zarówno dostawcę cateringowego Maczfit, jak i porównywarkę Dietly. Firma jeszcze nie ogłosiła, jakie ma plany związane z sektorem, jednak sieć ponad 7 tys. sklepów w całym kraju daje ogromne możliwości dystrybucji gotowych zestawów – informuje portal theworldnews.net.

Zamiast dostaw do drzwi domu klienci mogą wybrać odbiór zamówienia w sklepie, dzięki czemu wymiernie obniżą się koszty, a zestawy z gotowymi posiłkami staną się jeszcze bardziej dostępne.

Według Jakuba Kukuły, założyciela firmy Kukuła Healthy Food, cały czas w 2021 r. obroty stabilnie rosną o 50 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Jego zdaniem, jest to skutek pandemii i klienci na stałe zmienili swoje przyzwyczajenia.

