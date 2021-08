Senat przyjął ramy budżetu, 3,5 biliona dol. na wydatki

Amerykański Senat przyjął w środę nad ranem uchwałę budżetową, która umożliwi przyjęcie ustawy o pakiecie wydatków wynoszących 3,5 bln dolarów na rozszerzenie darmowej opieki zdrowotnej, walkę ze zmianami klimatu i zagwarantowanie powszechnego dostępu do przedszkoli

Przyjęty przez Senat o godz. 4 nad ranem dokument wyznacza ramy nowego pakietu wydatków budżetowych. Głosowanie przebiegło według ścisłych partyjnych podziałów, stosunkiem głosów 50 do 49.

Jest to pierwszy ważny krok na drodze do przyjęcia gigantycznego pakietu wydatków socjalnych i umożliwi pominięcie senackiej procedury wymagającej zgody 60 senatorów dla większości projektów ustaw, a więc poparcia części opozycji. W planach Demokratów jest m.in. rozszerzenie dostępu do darmowej opieki medycznej dla seniorów i najuboższych oraz zagwarantowanie powszechnego dostępu do przedszkoli. Są tam też projekty związane z zieloną transformacją, a także umożliwienie części nielegalnych imigrantów zalegalizowania pobytu i pracy oraz uzyskania obywatelstwa.

Do przyjęcia uchwały doszło zaledwie kilka godzin po tym, jak Senat przyjął ustawę o federalnych inwestycjach w infrastrukturę wartych 1,2 bln dolarów przez następnych osiem lat, co jest największym od dekad tego rodzaju przedsięwzięciem. Los obu projektów jest powiązany, bo szefowa Izby Reprezentantów Nancy Pelosi zapowiedziała, że do głosowania nad wydatkami na infrastrukturę dojdzie dopiero po przyjęciu drugiego dokumentu. Choć Demokraci nie potrzebują do tego poparcia Republikanów, wysokość wydatków budzi niepokój części umiarkowanych polityków tej partii.

Komentując oba projekty we wtorek prezydent USA Joe Biden zapewnił, że zostaną przyjęte. Zobaczycie, zrobimy to - powiedział szef państwa.

Aby zagłosować nad projektami Izba Reprezentantów ma przerwać wakacje i zebrać się na specjalnym posiedzeniu 23 sierpnia. Senat w środę rozpoczął swoją niemal miesięczną przerwę w obradach.

PAP/mt

