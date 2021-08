Każde doświadczenie ma znaczenie dla rozwoju kariery

Pierwsze doświadczenia zawodowe odgrywają dużą rolę w dalszym rozwoju kariery. Często większą, niż np. ukończony kierunek studiów – wynika z najnowszego badania Pracuj.pl „Doświadczenie ma znaczenie”.

Według 83 proc. młodych respondentów każda podjęta praca była dla nich ważną lekcją na początku życia zawodowego. Badani podkreślali także, że rekruter doceniał informacje o innych dodatkowych aktywnościach, które podejmowali np. poza uczelnią czy miejscami pierwszej pracy.

Młode osoby rozpoczynające karierę zawodową słyszą coraz częściej o potrzebie zdobywania doświadczenia na jak najwcześniejszym etapie życia. Jak postrzegają one kwestie związane ze startem kariery? Aby tego się dowiedzieć, Pracuj.pl przeprowadził badanie „Doświadczenie ma znaczenie” wśród studentów i absolwentów – użytkowników portalu. 94 proc. spośród badanych deklarowało posiadanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Badanie towarzyszy kampanii „Każde doświadczenie ma znaczenie” prowadzonej m.in. na YouTube i w mediach społecznościowych Pracuj.pl.

Jak zauważa Katarzyna Kociuba z Grupy Pracuj, anegdoty o oczekiwaniu kilkuletniego stażu w zawodzie od młodych dorosłych stały się w ostatnich latach niemal dyżurnym tematem gorzkich dowcipów wśród 20-latków. Warto jednak traktować „doświadczenie” jako bardziej szerokie pojęcie i dzielić się na etapie rekrutacji różnorodnymi aktywnościami – niekoniecznie tylko tymi związanymi bezpośrednio z pracą.

Według odpowiedzi respondentów Pracuj.pl, brak doświadczenia zawodowego bywa barierą trudną do przeskoczenia. Zdają sobie oni sprawę z potrzeby zdobywania praktycznych kompetencji w miejscach pracy, jednak czasem muszą mierzyć się z trudnym progiem wejścia do zawodu czy specjalizacji. To zrozumiałe obawy, na które jednak istnieją sposoby. Rekruterzy podkreślają, że konstruując pierwsze CV czy idąc na pierwsze w życiu rozmowy kwalifikacyjne warto myśleć szeroko o swoich życiowych doświadczeniach. O przyjęciu młodej, zaczynającej karierę osoby do pracy mogą decydować bowiem także pozazawodowe aktywności, pokazujące nasze atuty przydatne w przyszłej pracy – komentuje Katarzyna Kociuba.