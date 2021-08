Niemcy ponownie stawiają na węgiel

Po raz pierwszy od 2019 roku w Niemczech generacja energii z węgla była większa niż generacja z gazu

Głównym czynnikiem takiego stanu rzeczy są wysokie ceny gazu i niższe koszty emisji CO2. Sytuacja może potrwać do zimy - informuje portal WNP.pl powołując się na Argus Media.

Przedłużona zima i dłuższy okres chłodu wiosną tego roku to jedna z przyczyn wzrostu cen gazu. Oprócz tego warto pamiętać, że dostawy gazu do Europy zmniejszył Gazprom.

Niemcy nadal liderem w produkcji energii z węgla

Agencja Rozwoju Przemysłu w sierpniu także zauważyła, że w ocenie ekspertów, rosnąca produkcja energii z węgla umacnia krótkoterminowe perspektywy dla rynku europejskiego. W kluczowych europejskich krajach, będących konsumentami węgla, jak Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania i Francja, produkcja prądu z węgla wzrosła ósmy miesiąc z rzędu - z tego surowca wytworzono 2,2 terawatogodziny energii więcej, co w ujęciu rocznym było największym skokiem od stycznia 2019 r.

Niemcy pozostały liderem w produkcji energii z węgla, odpowiadając za 1,7 TWh tego wzrostu. W Wielkiej Brytanii produkcja energii z węgla wzrosła w lipcu do ok. 500 GWh w ujęciu rok do roku, natomiast we Francji i Hiszpanii pozostaje bez zmian. Jednocześnie w Niemczech udział węgla w całkowitej produkcji energii cieplnej wzrósł w lipcu do 22,8 proc. z 10,8 proc. w tym samym okresie ubiegłego roku, podczas gdy udział gazu spadł z 44,5 do 24 proc. - informuje ARP.

PAP, WNP/KG