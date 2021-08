Bankructw konsumenckich przybędzie

8268 upadłości konsumenckich orzekły sądy w I połowie 2021 r. 5378 z tych osób w dniu bankructwa było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Najwięcej z nich, bo 1467, to Polacy w wieku 36-45 lat – poinformował KRD

8268 upadłości konsumenckich orzekły sądy w I połowie 2021 r. Osoby, wobec których sądy ogłosiły upadłość w pierwszych sześciu miesiącach tego roku, mają łącznie 280 mln zł zaległych zobowiązań finansowych – przekazał Krajowy Rejestr Długów.

Zanim doszło do bankructwa, część dłużników już widniała w bazie danych Krajowego Rejestru Długów. 12 miesięcy przed decyzją sądu było w niej wpisanych 4577 osób, sześć miesięcy – 5018, trzy miesiące – 5206, a w dniu ogłoszenia bankructwa 5378. Widać więc, że problem narasta – napisano w informacji KRD uzyskanej przez PAP.

Wskazano w niej, że gdy w 2015 r. w życie weszły przepisy zmieniające ustawę Prawo upadłościowe i naprawcze dotyczące upadłości konsumenckiej, liczba bankructw konsumenckich wynosiła nieco ponad 2000 rocznie. Od tego czasu systematycznie rośnie.

Wielu dłużników wierzy, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej uwolni ich od spłaty zobowiązań. To prawda, trzeba jednak pamiętać, że jest to drastyczne rozwiązanie, które pozbawia dłużnika majątku, w tym także domu lub mieszkania. Upadłość ma na celu przede wszystkim spłatę zaległości wobec wierzycieli. Bankructwo można ogłosić w sytuacji, kiedy wartość długu przekracza wartość majątku i dłużnik nie jest w stanie go spłacić. Zawsze jednak o tym decyduje sąd – powiedział cytowany w komunikacie Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.