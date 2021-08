PGE EO skontroluje robotem elektrownie wodne

PGE Energia Odnawialna - spółka z Grupy PGE - zakupiła robota z sonarem, który skontroluje w tym roku stan techniczny trzynastu elektrowni wodnych. Dzięki temu możliwy będzie stały monitoring urządzeń i gromadzących się na kratach wlotowych zanieczyszczeń.

Dodatkowo sprzęt pozwoli na analizę hydrozespołów bez konieczności ich odwadniania oraz lepsze zaplanowanie napraw uszkodzonych elementów. W następnych latach prace zostaną przeprowadzone na kolejnych obiektach należących do spółki.

Niewielki, półmetrowy robot podwodny Mini-ROV Guardian wyposażony został w sonar Oculus M750d, trzy kamery oraz reflektory. Dzięki temu możliwe jest bardzo dokładne sfilmowanie i sfotografowanie wybranej, nawet najtrudniej dostępnej części elektrowni. Do tej pory sprzęt przeszedł testy w należących do PGE Energia Odnawialna Elektrowni Wodnej Dębe, Smardzewice i Krępna.

W tym roku podobny monitoring przeprowadzony zostanie m.in. w Rakowicach, Krapkowicach, Oławie, Januszkowicach i Kliczkowie.

Do niedawna monitoringu podwodnych części elektrowni dokonywała wynajęta ekipa nurków. Odpowiadała ona za kontrolę stanu technicznego urządzeń oraz oczyszczanie krat wlotowych, które chronią turbiny przed napływającymi wraz z wodą zanieczyszczeniami. Dzięki użyciu robota, zadania związane z monitoringiem wykonywane są szybciej, precyzyjniej i taniej, a co najważniejsze ograniczone są do minimum kosztowne dla spółki przestoje - powiedział prezes PGE EO Marcin Karlikowski.