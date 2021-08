Tanie loty do USA? Tak wkrótce może być

W ciągu ostatnich 8 miesięcy niemal 900 tys. osób podjęło próbę nielegalnego przekroczenia południowej granicy USA - wynika z opublikowanych we wtorek danych Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP). To najwięcej od 2006 r., choć do końca roku fiskalnego zostały jeszcze 4 miesiące