Premier: Tworzymy przełomowy program ubezpieczeniowy dla rolników

Tworzymy przełomowy program ubezpieczeniowy dla rolników; możemy obiecać, że ten system zbudujemy w najbliższych miesiącach, aby był gotowy na następny sezon- powiedział w Miłoszewie (Pomorskie) premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą odwiedził w czwartek w Miłoszewie gospodarstwo Wojciecha Ellewarta, który zajmuje się głównie produkcją mleka.

W czasie wizyty szef rządu zapowiedział utworzenie w ciągu kilku miesięcy programu ubezpieczeniowego dla rolników ze wsparciem państwa. Jak mówił, wszystkie klęski żywiołowe, takie jak susze, gradobicia, ulewy, podtopienia, ale także choroby zwierząt jak ASF czy ptasia grypa „muszą być ubezpieczone w odpowiedni sposób ze wsparciem państwa”. „Możemy obiecać, że ten system zbudujemy w najbliższych miesiącach, aby był gotowy na następny sezon” - oświadczył.

Podczas czwartkowego spotkania szef rządu zaznaczył, że polskie rolnictwo, to polska racja stanu oraz duma. „To wspaniały sektor eksportowy i przepyszne polskie artykuły” - dodał.

Morawiecki zachęcił polskich konsumentów do kupowania polskiej żywności. „Polska żywność jest najlepsza. Bądźmy gospodarczymi patriotami polskimi. To jest mechanizm naczyń połączonych, jak będziemy wybierać polskie produkty, to polski rolnik będzie miał lepiej” - stwierdził.

Podziękował rolnikom i mieszkańcom wsi za to, że dbają nie tylko o polską ziemię i żywność, ale również o tradycję, kulturę i wiarę. „Tylko te drzewa, które mają dobrze zapuszczone korzenie rzeczywiście mogą wzrastać. Bez polskiego rolnika, polska gospodarka nie radziłaby sobie tak dobrze. W imieniu całej rady ministrów i wszystkich parlamentarzystów chce serdecznie podziękować za wasz wielki trud i wysiłek oraz za to, że staracie się to polskie rolnictwo unowocześniać”- dodał premier.

Grzegorz Puda zaznaczył, że ważna jest solidarność z rolnikami. „Chcemy, aby wszyscy Polacy zrozumieli, że bez rolnika, bez jego produkcji i ciężkiej pracy nie ma możliwości zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego” - oświadczył minister rolnictwa.

Przekonywał, że działania, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, które „trwają, trwały i będą trwały” mają służyć temu, aby rolnicy poczuli się godnie. „Chcemy przywrócić godność, która w pewnym sensie została im odebrana” - stwierdził Puda.

Jak dodał, działania, które rozpoczął rząd, dają w efekcie bezpieczeństwo żywnościowe.

Zaznaczył też, że rząd traktuje rolnictwo w sposób priorytetowy i będzie dążył do tego, by jakość życia na wsi i w mieście była porównywalna. „Chcemy, aby rolnicy nie czuli się gorsi od osób mieszkających w mieście. Chcemy, aby młodzi ludzie chcieli zostać na wsiach, aby mieli zapewnione żłobki, szkoły, żeby ta funkcjonalność polskiej wsi zwiększyła się jeszcze bardziej”- zaznaczył.

PAP/kp