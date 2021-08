Duże zmiany w rządzie - powstaje Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii będzie zajmować się budownictwem, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, mieszkalnictwem, a także gospodarką i turystyką - podał w piątek resort, który powstał z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii

W komunikacie przypomniano, że Rada Ministrów rozporządzeniem z 12 sierpnia 2021 r. powołała Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które to powstało z przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Jak podał resort, „obsługiwać będzie działy administracji rządowej: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo; gospodarka; turystyka”.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, czyli w czwartek 12 sierpnia.

Jak wskazano w rozporządzeniu, przekształcenie polega na wyłączeniu z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii działu „praca” i włączeniu go ponownie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Do resortu rodziny i polityki społecznej przechodzą też pracownicy obsługujący sprawy tego działu.

Dodano, że traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 7 października 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

We wtorek, 10 sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki skierował do prezydenta dymisję Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Następnie w środę prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera odwołał Gowina z funkcji wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

W środę rano zarząd Porozumienia zdecydował o opuszczeniu koalicji Zjednoczonej Prawicy. Do dymisji podali się wiceministrowie rozwoju, pracy i technologii z Porozumienia, w tym Iwona Michałek, odpowiedzialna m.in. za zagadnienia związane z rynkiem pracy, oraz szef departamentu turystyki Andrzej Gut-Mostowy.

Wcześniej, w środę 4 sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o odwołaniu Anny Korneckiej z funkcji podsekretarza stanu w MRPiT. „Powodem jest zdecydowanie niezadowalające tempo prac nad kluczowymi projektami Polskiego Ładu w zakresie ułatwienia budowy domów 70 mkw. oraz zakupu mieszkań bez wkładu własnego” - informował rzecznik rządu Piotr Müller. Z funkcji wiceszefa MON zrezygnował również Marcin Ociepa, który finalnie opuścił klub Porozumienia.

