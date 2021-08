Kościński: Realny PKB przekroczył już poziom sprzed pandemii

W II kwartale br. realny PKB przekroczył poziom sprzed pandemii, czyli z IV kw. 2019 roku – powiedział PAP w piątek minister finansów Tadeusz Kościński.

Główny Urząd Statystyczny opublikował w piątek szybki szacunek wzrostu PKB w II kw. 2021 r. Według wstępnych danych wzrost gospodarczy w II kw. br. wyniósł 10,9 proc. w stosunku do II kw. 2020 r.

„Ostatnie miesiące przyniosły ożywienie i poprawę aktywności gospodarczej w Polsce. W II kwartale 2021 r. nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu PKB do 1,9 proc. (kw. do kw.) z 1,3 proc. po korekcie w górę kwartał wcześniej. Oznacza to, że już w II kwartale br. realny PKB przekroczył poziom sprzed pandemii (czyli z IV kw. 2019). PKB był też o 10,9 proc. wyższy niż przed rokiem, a wysoka dynamika w tym ujęciu to efekt niskiej bazy odniesienia sprzed roku. Dane przedstawione przez GUS były generalnie zbliżone do naszych oczekiwań” – powiedział PAP minister finansów Tadeusz Kościński.