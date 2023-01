Mapa obszarów zaniedbanych pomoże określić priorytety inwestycyjne

Inwestycje samorządowe powinny przede wszystkim być realizowane w obszarach dotychczas zaniedbywanych. Od czasu do czasu słychać biadolenie samorządowców, że mają mało pieniędzy na inwestycje, co wiąże im ręce i uniemożliwia rozwój lokalny.

Jednak jak wynika z raportu o inwestycjach JST, przygotowanego niedawno przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wydatki majątkowe samorządów po pierwszych dwóch kwartałach 2022 roku stanowiły 11 proc. ich ogólnych wydatków. To wyraźnie więcej niż w roku 2021. Widoczny jest zatem trend odbudowy inwestycji po załamaniu związanym z pandemią.

Wzrost wartości nominalnej inwestycji w 2022 roku wynikał nie tylko z powrotu do planów inwestycyjnych wstrzymanych na okres pandemii, ale po części też z wysokiej inflacji. Na wzrost udziału wydatków majątkowych w całkowitych wydatkach samorządów będzie miał wpływ również przewidywany napływ środków pozyskanych przez samorządy w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rządowi zależy jednak aby inwestycje były rozłożone sprawiedliwie i trafiały przede wszystkim tam gdzie są najbardziej potrzebne, czyli po prostu podnoszące poziom życia mieszkańców. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że jego rząd stara się przekierować inwestycje do tych ośrodków i samorządów, w których tych inwestycji do tej pory nie było.

Trzeba zobaczyć różnice w podejściu do inwestowania we wszystkich samorządach za czasów naszych poprzedników i w naszych czasach. Może ciężko uwierzyć, ale do roku 2015 były takie gminy, w których nie zainwestowano w ani jeden kilometr drogi, w ani jeden kilometr wodociągów czy kanalizacji, gminy, w których nie było żadnych inwestycji, a z pieniędzy rządowych nie było wsparcia dla tych inwestycji - powiedział Mateusz Morawiecki.

Obecny rząd – jak podkreśla premier - „hołduje zupełnie innej zasadzie: Polska jest jedna, Polska musi być jedna i musi się rozwijać możliwie równomiernie”.

Robert Olesiński