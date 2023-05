Kupuję polskie… bo mi smakuje!

Kupuję, bo polskie, bo mi smakuje. Tak można odpowiedzieć najkrócej

Jednak za tym stwierdzeniem kryje się bardzo dużo. Każdy z nas w dorosłym już życiu coraz chętniej wraca do smaków dzieciństwa. Rodzinny dom, a w nim tradycyjne dania i specjały. Jesteśmy przyzwyczajeni do naszej kuchni, naszych wędlin, w tym wyśmienitych kiełbas. W zależności od upodobań i regionu każdy wyrób wyróżnia się swoistym smakiem dzięki zastosowaniu wyjątkowych dodatków i zachowaniu równowagi w proporcjach.

Mamy bardzo bogate tradycje kulinarne. Nie potrafiliśmy jednak tak wypromować naszych dań, by wypłynęły na szerokie wody. Szkoda, przede wszystkim jednak niech żałują ci, którzy ich nie spróbowali.

Skupiam się na daniach, potrawach i wyrobach – nie mam cienia wątpliwości, że produkujemy wyśmienitą żywność. Potrafiliśmy przełamać impas i wprowadziliśmy przepisy, dzięki którym polski rolnik może śmiało sprzedawać produkty wytworzone w gospodarstwie, a koła gospodyń wiejskich bez obaw mogą sprzedawać swoje wyroby.

My, konsumenci, mamy w ten sposób coraz więcej okazji do bezpośredniego zaopatrywania się w żywność, którą sobie cenimy i lubimy. Przed nami jeszcze odbudowa polikwidowanych lokalnych rynków i zakładów przetwórczych. Skutki działań z lat 90. odczuwamy do dziś. To przez nie rolnicy mają problemy, a konsumenci mieli utrudniony dostęp do lokalnych wyrobów.

Po przemianach ustrojowych i zachłyśnięciem się produktami z Zachodu wracamy do tego, co jest tuż obok, do dawnych smaków i swojskich produktów. Zatęskniliśmy za tymi smakami. Zatęskniliśmy też za domową kuchnią. Każdy dom ma swój sztandarowy zestaw – ciasta, zupy, drugie dania. W bogactwie naszej kuchni odnajdujemy wiele wpływów z różnych kultur, które przez wieki z nami współistniały. Nie byłoby tego bogactwa bez wyśmienitych surowców i bez tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie, często utrwalanej przez koła gospodyń wiejskich.

Dziś te wspaniałe tradycje są także kontynuowane przez gospodarstwa agroturystyczne, które nie tylko oferują wysoki standard usług, lecz także pyszne dania i produkty regionalne.

Dlatego dziś coraz bardziej świadomie – również dzięki akcji „Kupuję, bo polskie” – sięgamy po to, co zostało wytworzone w Polsce.

Już nie wstydzimy się własnego pochodzenia, nie zachwycamy się tylko tym, co zagraniczne. Doceniamy to, co z polskich pól, sadów i zagród. Nie tylko dlatego, że to nam najbardziej smakuje i przypomina rodzinny dom. Mamy coraz większą świadomość, że wybór tego, co zostało wyprodukowane w kraju, jest także przejawem współczesnego patriotyzmu.

Patrząc na rozwój gospodarek wielu krajów, widzimy, jak wielkie znaczenie ma wspieranie własnego rolnictwa czy też własnego przemysłu. Mamy pełną świadomość, że kupując to, co polskie, wspieramy sąsiada, znajomego czy bliższego lub dalszego krewnego, który produkuje dany wyrób. W ten sposób są zachowywane lokalne miejsca pracy, rozwija się lokalny biznes, a każda wydana w ten sposób złotówka wraca do nas w postaci kolejnych inwestycji, które są finansowane z budżetu państwa.

To nie przesada: podejmowane przez nas decyzje w sklepie mają dalekosiężne znaczenie. Tak buduje się potęgę własnej gospodarki. To jest tak jak z rolnictwem – to jest system naczyń połączonych. W gospodarce rynkowej popyt wymusza zaspokajającą go podaż. Owszem, czasem popyt jest kreowany. Po części dzieje się też tak dzięki akcji „Kupuję, bo polskie”. I nie mamy się tutaj czego wstydzić. Robią to wszyscy. Każdy stara się rozwijać własną gospodarkę. Jak to jest ważne, pokazał nam dobitnie czas pandemii COVID-19. Dzięki polskim rolnikom ani przez moment nie zabrakło nam żywności mimo powszechnych na świecie zawirowań w łańcuchach dostaw.

Lokalna produkcja i lokalne rynki mają jeszcze jeden korzystny aspekt: to krótkie łańcuchy dostaw, a co za tym idzie – świeższa żywność i mniejsze straty w transporcie.

Kiedyś w Polsce chlubiono się tym, że nawet okruszek chleba jest podnoszony, by nic, co zostało wytworzone, nie zostało zmarnowane. A to było przecież na długo przed dzisiejszym trendem zero waste.

Warto o tym pamiętać, również kupując, bo polskie.

Robert Telus Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi