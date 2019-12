ŻYCZENIA Na Święta to, co najcenniejsze, czyli co? Czego Państwu życzymy

Szanowni Państwo, Dzieląc się w Wigilię Bożego Narodzenia opłatkiem, dzielmy się samym sobą. Dajmy bliskim obietnicę siebie w ich życiu. Największą wartością człowieka nie są jego pieniądze, a on sam i jego uwaga poświęcana różnym sprawom. Sprawmy, by szczególnie nasza rodzina wiedziała, że jest sprawą dla nas najważniejszą. Nie uciekajmy od tego, bo z konsekwencjami zaniechań w tej sferze przyjdzie się zmierzyć wcześniej, czy później. Największym prezentem, jaki możemy dać naszym bliskim, to nasza obecność w ich życiu, nasz czas i nasza uwaga im poświęcona. Dzielmy się z bliskimi przede wszystkim sobą. Jest to najpiękniejszy, a zarazem najcenniejszy prezent, jaki można dać. Tę prawdę znamy już z Ewangelii. Odkryjmy teraz te stare prawdy na nowo

Wdowi grosz, Ewangelia wg Świętego Marka

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie»

Ile coś jest warte? Tyle, ile ktoś chce za to zapłacić. Jak bardzo nasza ofiara jest cenna? Zależy od tego ile dla nas znaczy. Jezus przypomina, że wartość pieniądza jest subiektywna i tak naprawdę zależy tylko od podejścia do niego dwóch stron transakcji. Nie chodzi o ilość, ale o wartość i czystość intencji. Miejmy świadomość komu i jaką składamy ofiarę.

Największe przykazanie, Ewangelia wg Świętego Marka

Podszedł także jeden z uczonych w Piśmie, który się im przysłuchiwał, gdy rozprawiali między sobą. Widząc, że Jezus dobrze im odpowiedział, zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Uwaga! Najcenniejszą walutą staje się uwaga

Jak pokazują kolejne badania, w zawodowym pościgu o dobra materialne oraz w wyniku rozwoju nowych technologii, jeśli jest jakiś towar, który szybko staje się deficytowy, to nasza uwaga właśnie. Mamy jej coraz mniej coraz szybciej. Jest coraz więcej zadań, coraz więcej urządzeń, coraz więcej przełączania się między zadaniami, coraz więcej stymulantów i bodźców audiowizualnych dla naszego mózgu.

Przyjęło się, że u zdrowych nastolatków umiejętność utrzymania uwagi to czas ok. 10-20 minut. U dzieci zdolność koncentracji tylko na jednej rzeczy waha się, w zależności od wieku. U dwulatków to ok. 7 minut, u trzylatków to ok. 9 minut. u pięciolatka to ok. 14 minut.

Ale już w 2015 roku Microsoft dowodził w swoich badaniach, że czas koncentracji uwagi jest dramatycznie niski i mimo to skraca się nadal. Za pomocą EEG (elektroencefalogramem) przebadano wtedy aktywność mózgu ponad 2000 osób, wystawionych na stymulację wielu ekranów naraz. Słynna już złota rybka posiada zdolność koncentracji przez jedyne 9 sekund. W 2010 roku w wyniku podobnych badań ustalono, że człowiek miał posiadać zdolność realnej koncentracji przez aż… 12 sekund, które w badaniach w 2015 spadły jeszcze do poziomu jedynie 8 sekund.

Jak pokazuje też dobitnie jeden z hitów internetu tego miesiąca, brak uwagi bliskich szkodzi. Wiedzą to nawet, a może szczególnie, dzieci z tzw. bogatych domów, bo często to coś, czego nie mają w całym swoim dostatnim materialnie życiu, to uwaga rodziców. Jeśli dobrze się temu przyjrzeć, widać to w sumie na każdym kroku, zarówno szerzej w pop-kulturze jak i kontr-kulturze. Zawsze jednak jest to prawda wstydliwa, nieśmiało tylko pisana między wierszami. Nie składajmy ofiary z własnych rodzin.

Kochajmy bliźniego jak siebie samego, co zwłaszcza wobec najbliższych oznacza ofiarowane przez nas zainteresowanie nimi oraz ich sprawami

Nasza uwaga jest najcenniejszym darem dla naszych bliskich. Kolejny rok z rzędu zaczyna to nawet dostrzegać coraz więcej marek, a w tym roku także instytucji, nawołujących do odłożenia sprzętu elektronicznego, telefonów i laptopów w okresie świątecznym. Dostrzeżmy je również my, wracając do korzeni tego, co najpiękniejsze, czyli tradycji rodzinnych Świąt. Niech nasza uwaga i obecność w życiu naszych bliskich będzie tym najpiękniejszym, co możemy od siebie dać, nie tylko od święta.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim Czytelnikom - życzy Redakcja wGospodarce.pl