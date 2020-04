Panika wraca na rynek akcji

W tym tygodniu możemy obserwować ponure nastroje na rynku akcji. Pandemia koronawirusa doprowadziła do drastycznego zmniejszenia popytu na ropę naftową, a zawirowania na kontraktach terminowych na ten surowiec doprowadziły do wzrostu obaw o światową gospodarkę. Wygasające majowe kontrakty na ropę naftową znalazły się wczoraj poniżej zera, a dziś przecena jest kontynuowana na kontaktach czerwcowych, w pewnej chwili sięgała ona nawet 40 proc. Sytuacja jest dynamiczna, podaż na rynku ropy jest ogromna, a miejsce do magazynowania surowca się kończy

Od początku dzisiejszej sesji rynek akcji znajdował się pod presją sprzedających, a ostatecznie główne giełdy w Europie zakończyły handel na minimach sesyjnych. Niemiecki indeks giełdowy DAX odnotował stratę wynoszącą 3,97 proc., francuski CAC40 stracił 3,77 proc., a londyński FTSE zamknął się 2,99 proc. niżej. Przecena nie ominęła także GPW, gdzie indeks dwudziestu największych spółek (WIG20) zniżkował aż 4,06 proc..

Pomimo, że Donald Trump zapewniał dziś o pomocy dla spółek naftowych, indeksy giełdowe w USA kontynuują spadki. Co prawda tuż po jego tweecie mogliśmy obserwować chwilowe odreagowanie, niemniej wszystko wskazuje na to, że dzisiejsza wyprzedaż może przybrać na sile. Aktualnie główne indeksy za oceanem znajdują się na solidnym minusie, najmocniej traci Nasdaq, gdzie przecena sięga ponad 3,8 proc. W dalszej części sesji inwestorzy będą z pewnością zwracać uwagę na sytuację na ropie naftowej, jeżeli zobaczymy kolejna falę wyprzedaży, panika może się przenieść także na rynek akcji. Ponadto cały czas należy mieć na uwadze sytuację związaną z koronawirusem, gdzie pomimo widocznego spowolnienia w liczbie nowych przypadków, właściwie z dnia na dzień przybywa 70-90 tys chorych. “Gorąco” robi się w Rosji, gdzie od początku miesiąca coraz więcej przeprowadzonych testów na COVID-19 daje wynik pozytywny. Jeśli pandemia będzie postępować, nie wróży to nic dobrego dla rynku akcji.