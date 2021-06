Puda: Musimy być „Solidarni z rolnikami”

Przez wiele lat wmawiano nam, że kapitał nie ma narodowości. Wyprzedawano majątek narodowy, marginalizowano polskich producentów, stawiając na tzw. zagraniczną jakość. W latach 90. zlikwidowano mniejsze, lokalne zakłady przetwórcze. Sprowadziło to rolników jedynie do poziomu dostarczycieli podstawowych surowców. Likwidacja lokalnych zakładów, a w konsekwencji lokalnych rynków, doprowadziła do bardzo trudnej sytuacji małe i średnie gospodarstwa rolne. Ceny środków do produkcji rolnej osiągnęły poziomy europejskie, a za surowce płacono rolnikom grosze

Dziś staramy się to wszystko odbudować i naprawić, zwłaszcza że rolnictwo jest kluczową gałęzią polskiej gospodarki. Szczególny nacisk kładziemy na wzmacnianie rodzinnych gospodarstw rolnych, ponieważ to właśnie one są gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego i suwerenności państwa. To, że obraliśmy właściwą drogę rozwoju polskiego rolnictwa, pokazała pandemia. Dzięki lokalnym producentom i małym gospodarstwom konsumenci nie odczuli dotkliwości pozrywanych połączeń dostaw międzynarodowych. Praca rolnika ze względu na swoje znaczenie musi być szanowana i odpowiednio chroniona. Wprowadzenie rolniczego handlu detalicznego spowodowało ożywienie działalności gospodarczej na wsi. Rolnicy mają możliwość uzyskania dodatkowych źródeł dochodu, a konsumenci zyskują dostęp do dobrej jakości produktów bez zbędnych marż pośredników.

Każdy z nas wydając swoje pieniądze, podejmuje konkretną decyzję ekonomiczną. Świadomy konsument doskonale rozumie, że wspierając polskich producentów, wspiera całą gospodarkę, co wzmacnia państwo, a silne państwo to dobrobyt i bezpieczeństwo.

Rozwój lokalnego przetwórstwa i lokalnych rynków to również ogromny zysk społeczny. Wzrasta zainteresowanie i świadomość lokalnych tradycji, co ma ogromny wpływ na poczucie lokalnego patriotyzmu, a tym samym wzmocnienie tożsamości narodowej.

Z tego powodu ważne są wszelkie inicjatywy i działania również ze strony instytucji państwowych, które wzmacniają w społeczeństwie poczucie patriotyzmu konsumenckiego. W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęliśmy kampanię „Solidarni z rolnikami”, która w połączeniu z akcją „Kupuję, bo polskie” jest kompletnym narzędziem edukacyjnym i popularyzującym konsumencki patriotyzm w społeczeństwie. Pozytywne efekty już widać. Polacy coraz chętniej sięgają po polskie produkty. Oczekują też kompletnych informacji o żywności, jaką kupują. Przewidzieliśmy rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom – paszportyzację polskiej żywności. W Polskim Ładzie przygotowujemy również bardzo ważną dla rolników ustawę o rodzinnych gospodarstwach rolnych. Wzmacniając polskie rodzinne gospodarstwa, zapewnimy Polakom zdrową, smaczną żywność, skrócimy łańcuch dostaw i sprzedaży, wzmocnimy więzi społeczne, a tym samym zapewnimy rozwój i bezpieczeństwo żywnościowe naszej ojczyźnie.

Grzegorz Puda, minister rolnictwa i rozwoju wsi