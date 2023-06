Być jak Lesley Lokko: naukowiec, architekt, pisarka. Kuratorka XVIII Biennale Architektury w Wenecji

Lesley Lokko: naukowiec, architekt, powieściopisarka - to ona nadała ton tegorocznemu XVIII Biennale Architektury w Wenecji. Jako kurator decyduje o najważniejszych programach edukacyjnych i artystycznych w tej trwającej przez pół roku imprezie, a także o całym ogólnym charakterze Biennale, które w tym roku przebiega pod hasłem: „Laboratorium przyszłości”

Biennale Architektury odbywa się co dwa lata w Wenecji na przemian ze starszym i bardziej zapewne rozpoznawalnym Biennale Sztuki Współczesnej. W tym roku przypada czas dla architektury. Do listopada ( od 20 maja) można zwiedzać pawilony narodowe i obiekty wystawiennicze w ogrodach Giardini i ternach Arsenału w Wenecji.

Międzynarodowa Wystawa Architektury ukazuje najważniejsze światowe dokonania, projekty i koncepcje w tej właśnie dziedzinie.

Decydujący głos na temat tego, co będzie się liczyć w danej edycji biennale i zostanie zauważone przez międzynarodowego jury ma właśnie osoba kuratora.

W tym roku to Lesley Lokko: naukowiec, architekt, nauczycielka i bestsellerowa powieściopisarka.

Architekci mają wyjątkową okazję do przedstawienia ambitnych i kreatywnych pomysłów, które pomagają nam wyobrazić sobie bardziej sprawiedliwą i optymistyczną wspólną przyszłość – mówiła. To niemożliwe zbudować lepszy świat, jeśli nie można go najpierw sobie wyobrazić – podsumowywała Lesley Lokko, która inspiruje wielu twórców, ale i zwykłych odbiorców sztuki.

Uwagę przyciąga jej niebywale urozmaicona kariera zawodowa. Rozpoczęła naukę języka hebrajskiego i arabskiego na Uniwersytecie Oksfordzkim, ale porzuciła ten program, by powrócić na studia w wieku 26 lat. Tym razem wybrała architekturę. Ukończyła Bartlett School of Architecture, University College London, uzyskując tytuł licencjata w 1992 roku i magistra w 1995 r. A następnie uzyskała tytuł doktora architektury na Uniwersytecie Londyńskim w 2007 r.

Jest redaktorką naczelną magazynu architektonicznego „FOLIO: Journal of Contemporary African Architecture” oraz autorką książki badającej relacje pomiędzy rasą, kulturą i architekturą „White Papers, Black Marks: Race, Space and Architecture”.

Lesley Lokko wykłada na uczelniach w Afryce, Wielkiej Brytanii, USA, Australii. Za swoją działalność w dziedzinie architektury otrzymała wiele międzynarodowych nagród.

A przy tym napisała kilkanaście poczytnych powieści, niektóre zostały bestsellerami w tym: „Gorzka czekolada” oraz „Pamiętne lato”.

W 2015 roku Lokko założył Graduate School of Architecture (GSA) na Uniwersytecie w Johannesburgu – afrykańską szkołę poświęconą podyplomowej edukacji architektonicznej.

Wróciła do Akry w Ghanie w 2021 roku i tam powołała do życia African Futures Institute, podyplomową szkołę architektury i platformę wydarzeń publicznych.

Lesley Naa Norle Lokko urodziła się w Dundee w Szkocji w 1964 roku, jako córka chirurga z Ghany i szkockiej matki - dorastała w Ghanie i Szkocji.

Co zaproponował na tegoroczne Biennale Architektury? Hasło główne to „Laboratorium przyszłości”. Akcenty, które zostały położne w tym roku na Biennale to przede wszystkim rosnące znaczenie Afryki i łączenie siły tradycji z najbardziej nowatorskimi przedsięwzięciami technicznymi.

Jedna z propozycji architektonicznych na tegorocznym Biennale Architektury w Wenecji. Autor: Sir David Frank Adjaye , Ghana / autor: red.

Program 18. Międzynarodowej Wystawy Architektury Biennale w Wenecji wzbogaca Karnawał, czyli cykl spotkań, konferencji, okrągłych stołów, filmów i performansów, które odbędą się w ciągu sześciu miesięcy wystawy. Na te wydarzenia jest wstęp bezpłatny, w zależności od dostępności.

Wykorzystano m.in.: źródło: labiennale.org