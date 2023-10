Niemiecki prawnik dla wPolityce.pl: Polska uzmysławia Niemcom ich błędy

W sylwestra 2023 r. w niemieckich mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość o dwóch doniesieniach policji: z jednej strony Berlińska policja ostrzegała dziewczęta i kobiety przed atakami mężczyzn podczas publicznych obchodów Nowego Roku, np. przy Bramie Brandenburskiej. Z drugiej strony pojawił się komunikat Warszawskiej policji, który ostrzegał mieszkańców przed oblodzonymi drogami i życzył im szczęśliwego nowego roku – pisze dla portalu wPolityce.pl Wolfgang J. Hummel.

O to fragmenty:

(…) Znaczna część Niemców zdaje sobie już sprawę, że nieograniczona migracja generuje nie tylko ogromne koszty dla Niemiec, ale im wręcz szkodzi. Co czyni bezużyteczność imigracji w Niemczech jeszcze bardziej absurdalną? Pomimo napływu około dwóch milionów młodych mężczyzn z Bliskiego Wschodu i Afryki do Niemiec, w niemieckiej gospodarce brakuje pracowników, nawet do wykonywania prostych prac. (…)

(…) Polska także odczuwa skutki imigracji osób ubiegających się o azyl, ponieważ leży na jednym z trzech głównych szlaków migracyjnych. Jeden prowadzi z Afryki Północnej przez Morze Śródziemne do Włoch, drugi przez Bałkany, a trzeci, wschodni, przez Rosję i Białoruś. W oficjalnych raportach UE dużo mówi się o przyczynach migracji, które mają powodować ucieczkę do Europy. Prześladowania polityczne znajdują się wśród nich coraz rzadziej. Możesz w końcu zostać „uchodźcą”, jeśli czujesz się „ograniczony w rozwoju swojej płciowości”, cokolwiek to oznacza. Każdy, kto jako drobny rolnik w Somalii nie nawoził swoich pól, nadmiernie wypasał swoje bydło, i źle gospodarował na swojej ziemi, i udaje się do Niemiec lub Europy, zostaje dziś uznany za uchodźcę klimatycznego. (…)

(…) Gdy w 2021 r. dziesiątki tysięcy migrantów próbowało przedostać się do Polski z Białorusi, tamtejszy władca Aleksander Łukaszenko został uznany za winnego całej sytuacji. Tak naprawdę to niemiecki rząd federalny dopiero umożliwił szantaż Łukaszenki. Wiedział on dokładnie, podobnie jak Irakijczycy i Afgańczycy, że Niemcy przyjmą tych migrantów. Dlaczego więc jego linie lotnicze nie sprzedałaby im biletów? Niemcy pośrednio stały się wspólnikiem Łukaszenki. A cała sprawa dotknęła Polskę. (…)

(…) Zamiast wyciągać wnioski z nieakceptowalnej sytuacji w Niemczech, rząd federalny próbuje narzucić innym krajom swój nieudany model imigracji. A wszystko to pod pięknym hasłem „sprawiedliwej relokacji”. Zamiast przyznać się do własnej porażki w polityce imigracyjnej i azylowej. Już w 2015 roku były prezydent Francji Nicolas Sarkozy trafnie podsumował sytuację prawną w UE w zakresie polityki azylowej. Porównał UE do hydraulika, który w przypadku pęknięcia rury kanalizacyjnej nie próbuje jej uszczelnić, ale opracowuje plan równomiernego rozprowadzenia ścieków po całym mieszkaniu. Sytuacja nie uległa zmianie do dziś. (…)

(…) Jako Niemcowi trudno to przyznać otwarcie: Republika Federalna Niemiec upada: gospodarczo, społecznie, a także moralnie. Ataki na Polskę stają się coraz bardziej gwałtowne i zaciekłe, w miarę jak ludzie coraz częściej dostrzegają, co Polska zrobiła dobrze, a co Niemcy zrobiły źle w ostatnich latach. Polska uzmysławia Niemcom ich błędy. To budzi szczególną wściekłość socjaldemokratyczno-zielonego rządu Niemiec. (…)

Wolfgang J. Hummel jest prawnikiem. Reprezentuje między innymi Senat Berlina w procesach przed sądami z udziałem osób ubiegających się o azyl i cudzoziemców.

