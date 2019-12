Dekarbonizacja po azjatycku

Japonia od 2016 zbudowała 9 nowych elektrowni węglowych i w ciągu najbliższych 10 lat planuje wybudować kolejnych 35.

Jednocześnie zamiast zredukować udział węgla do roku 2030 do 10% zwiększy go do 26%. Na pytanie dlaczego Japonia stawia z powrotem na węgiel zamiast np. na gaz, pewien ważny urzędnik odpowiedział: „węgiel jest tani”.

Chiny budują nowe elektrownie węglowe o łącznej mocy 150 GW - tyle wynosi moc wszystkich elektrowni węglowych w Europie.

W ciągu kilku najbliższych lat produkcja w Japonii Chinach i Indiach z elektrowni węglowych zwiększy się o blisko 200 GW (produkcja w Polsce z węgla ok. 17 GW)