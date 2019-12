Podróż na podłodze: Thunberg kłamała?

Pan Marcin jest DJ-em i prowadzi imprezy masowe. Pewnego dnia, podczas jednej z nich zrobił sobie zdjęcie przy ruletce-zabawce i wrzucił je do sieci. Na drugi dzień odwiedzili go funkcjonariusze Izby Celnej i zatrzymali. Za co? Za promowanie hazardu. Co gorsza - pan Marcin został skazany przez sąd.