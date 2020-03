Nadzwyczajne działania na trudny czas

Epidemia koronawirusa ma jedną zaletę - daje możliwość obywatelom obserwowanie tego, że ich państwo może działać sprawnie. I działa. Jednak obecne napięcie kiedyś musi przeminąć a jego skutki - także ekonomiczne - pozostaną.

Już teraz wiadomo, że epidemia i trwająca kwarantanna mogą odbić się na stanie naszej gospodarki. Polska ma i tak świetne wyniki, toteż przejście przez ten trudny czas będzie dla naszego kraju łatwiejsze niż dla innych - ale wciąż oznaczać może problemy.

Warto w tej sytuacji zaufać rządowi, na czele którego stoi wszak doświadczony ekonomista. To właśnie premier Mateusz Morawiecki jest autorem pierwszego od wielu lat, w pełni zrównoważonego budżetu. Budżetu, który, być może, wymagał będzie nowelizacji.

Czy to źle? Sądzę, że nie. Znajdujemy się w sytuacji granicznej, najtrudniejszej dla naszego państwa co najmniej od 10 lat. Epidemia jest kwestią groźną i realną, uderzającą w życie naszych rodaków - a życie właśnie jest wartością najważniejszą. To właśnie w celu obrony dobrostanu Polaków obecny rząd wprowadził tak szybko, tak zdecydowane działania - działania, które z pewnością zniwelują przejście przez nasz kraj. Jednak myślę, że i po kwarantannie czekają nas poważne zmiany, także ekonomiczne. Rząd z pewnością ma tego świadomość i przygotowuje kolejne mądre rozwiązania.

Jakie? O tym się dopiero przekonamy, ale można zakładać, iż jedną z nich będzie właśnie potrzeba znowelizowania budżetu. Czy to źle? Nie, bowiem sytuacja jest nadzwyczajna i myślę, iż nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie miał pretensji do premiera jeśli nasz budżet ulegnie pewnym korektom. Pamiętajmy, że prezydent, premier, ministrowie - wszyscy ci ludzie pracują na rzecz tego Polska przeszła przez ten trudny czas jak najlepiej a potem - by jego skutki były jak najmniej dla nas odczuwalne. Ewentualne zmiany w budżecie byłyby właśnie elementem tych mądrych i odważnych działań, i, doprawdy, nie czyńmy rządzącym z tego tytułu żadnych wyrzutów lecz wspierajmy w aktywności na rzecz ochrony nas i naszego kraju. Także w sferze ekonomicznej.