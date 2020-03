Wzmocnienie uprawnień PFR szansą dla naszej gospodarki

Atrakcyjne wyceny polskich akcji

Bardzo pozytywnie oceniam proponowane rozwiązania polegające na możliwości zaangażowania się Polskiego Funduszu Rozwoju na polskim rynku kapitałowym. Zważywszy choćby na niskie, atrakcyjne wyceny polskich akcji z punktu widzenia podstawowych mierników rynkowych, takich jak: Cena/Wartość Księgowa, Cena/Zysk netto czy też Cena/Sprzedaży na tle rynków akcji w innych krajach, myślę, że jest to dobry moment na takie działanie.

Szansa na łatwiejszy dostęp polskich przedsiębiorstw do finansowania

Dzięki temu polskie przedsiębiorstwa będą mogły mieć lepszy dostęp do finansowania a ponadto zwiększy się szansa na dokonywanie kolejnych kroków w procesie repolonizacji naszej gospodarki. Jej elementem powinno być podejmowanie wszelkich działań mających na celu odzyskiwanie, utrwalanie i poszerzenie polskiego stanu własności w krajowej gospodarce.

To jest bardzo ciekawy pomysł. Właśnie o to chodzi, aby instytucje finansowe publiczne łagodziły kryzys dla małych i średnich spółek notowanych na giełdzie warszawskiej. Dałoby to dodatkową możliwość rozwoju tym spółkom w trudnych warunkach. Być może też byłoby to tamą przed dotkliwą bessą na rynku kapitałowym w Polce. Ewentualna bessa, szczególnie na małych spółkach może je zniechęcać do inwestycji i zwiększać ryzyko zwolnień pracowników w nich zatrudnionych.

Szansa na znaczne zwiększenie aktywów Polskiego Funduszu Rozwoju

Dodatkowym argumentem jest to, iż byłaby to szansa zwiększenia aktywów Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Może jest na to duża szansa, gdyż trend się prawdopodobne zmienia ze spadkowego na wzrostowy. Ze swej strony w dzisiejszej wypowiedzi dla Radia Maryja wyraziłem podobny pogląd. Uważam bowiem, że jesteśmy obecnie w kluczowym momencie zwrotnym na rynkach akcji. Zatem zdecydowanie popieram postulat rządu, aby PFR mógł uczestniczyć w obrocie na rynku kapitałowym.

Warto zauważyć, że na świecie toczy się swoista wojna ekonomiczna i jej elementem jest wzmożona aktywność państwowych funduszy majątkowych. W tym kontekście cieszy to, że pojawia się szansa na dalszy rozwój polskiego funduszu majątkowego jakim jest Polski Fundusz Rozwoju.

Trzeba zdecydowanie łagodzić skutki spowolnienia gospodarki

Myślę, że w obecnej sytuacji, gdy grozi nam spowolnienie gospodarcze związane z epidemią koronawirusa ważne jest to, aby podejmować wszelkie działania, które pokażą uczestnikom polskiego życia gospodarczego, że władza publiczna stara się w zgodzie i współpracy prowadzić sprawną i zdecydowaną politykę antykryzysową.

Pojawiły się badania z których wynika, że 69 proc. przedsiębiorstw w Polsce planuje zwolnienia pracowników. Jest to niepokojący sygnał i dlatego trzeba czynić wszystko, co możliwe, aby przedsiębiorstwa te natchnąć przekonaniem, że wyhamowanie wzrostu gospodarczego będzie krótkookresowe a po nim nastąpi szybkie odbicie.

Trzeba budować atmosferę spokoju i optymizmu

Bardzo ważne jest budowanie w obecnej sytuacji atmosfery spokoju i optymizmu. Przykładem takiego budowania jest na przykład na rynku amerykańskim wypowiedź byłego prezesa banku centralnego Bena Beranke, który wyraził przekonanie, że po krótkiej recesji dojdzie w USA do szybkiego odbicia. Tego typu wypowiedzi osób publicznych są bardzo potrzebne. Mają one kolosalne znaczenie psychologiczne, zwłaszcza, gdy są to wypowiedzi osób uważanych za autorytety.