Świadome zakupy mogą pomóc nam wszystkim

Patriotyzm gospodarczy staje się dziś wyjątkowo silnym i ważnym elementem gry gospodarczej.

W czasie epidemii COVID-19 nasze codzienne wybory konsumenckie stać się mogą elementem szerokiego programu budowy i odbudowy rodzimego kapitału. Kapitał ma narodowość – to już wiemy bez cienia wątpliwości. Tę lekcję przez ostatnie lata sumiennie odrobiliśmy.

Polacy coraz częściej doceniają krajowe produkty. Ale patriotyzm gospodarczy wybiega też daleko poza proste konsumenckie wybory. Poza tym, że musimy świadomie robić „polskie zakupy”, by pomnażać w ten sposób nasz Produkt Krajowy Brutto – konieczne wydaje się promowanie polskich przedsiębiorstw i ich produktów. Ten element stanie się szczególnie ważny, gdy będziemy wspólnie odbudowywać polską gospodarkę w czasie recesji spowodowanej epidemią.

„Kupuję, bo polskie” to akcja prowadzona przez redakcję ekonomiczną Grupy Medialnej Fratria – dziennikarzy portalu wGospodarce.pl i „Gazety Bankowej”, w której promujemy polskie produkty i rodzimych przedsiębiorców będących solą wspólnej gospodarki. W ten sposób pieniądze zainwestowane w polską gospodarkę wracają do nas w formie podatków finansujących nasze bezpieczeństwo, szkolnictwo czy ochronę zdrowia.

Kupowanie polskich produktów, to nie tylko patriotyzm gospodarczy, a gospodarcza mądrość. Zwracamy uwagę na to, które produkty są naprawdę polskie, które tylko udające związek z polskim rynkiem, które produkujące i działające w Polsce firmy płacą tu podatki, a które tego unikają i transferują zyski za granicę. Pora obudzić prawdziwy patriotyzm gospodarczy.

Więcej: https://wgospodarce.pl/opinie/77369-nastaje-czas-patriotow-wznawiamy-akcje-kupuje-bo-polskie

Chcemy wspólnie z partnerami akcji promować polskie produkty i polskich przedsiębiorców. Dlatego na portalu wGospodarce.pl uruchomiliśmy specjalną zakładkę tematyczną akcji „Kupuję, bo polskie”. Zależy nam na zaproszeniu do wspólnych działań jak największej liczby przedsiębiorców, partnerów i patronów – tak, by „Kupuję bo polskie”, stało się wraz z podobnymi inicjatywami, ruchem zmieniającym naszą świadomość dotycząca znaczenia postaw konsumenckich.

Rolą mediów jest, poza rzetelnym informowaniem opinii publicznej, także inicjowanie działań i akcji służących dobru wspólnemu. Dziś tym dobrem wspólnym powinna stać się polska gospodarka i powodzenie firm produkujących w Polsce, tu płacących podatki, dających nam pracę i dostarczających najpotrzebniejszych produktów. Zapraszamy do współtworzenia tego wyjątkowego programu w czasie epidemii i na progu niespotykanego dotąd kryzysu całego rynku – globalnej gospodarki i mikroprzedsiębiorstw. Od nas zależy, czy i jak uda nam się uratować polską gospodarkę, by jak najszybciej powrócić do dobrych wiadomości o wzroście gospodarczym.

O patronat nad akcją „Kupuję bo polskie” zwróciliśmy się już do Ministra Aktywów Państwowych, wicepremiera Jacka Sasina, a także do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Cyfryzacji.

Czytaj też: Nastaje czas patriotów. Wznawiamy akcję „Kupuję, bo polskie”

Maciej Wośko Redaktor naczelny „Gazety Bankowej” i portalu wGospodarce.pl