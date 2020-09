Kampery jeżdżą po Europie, coraz częściej z Polski

W dobie pandemii koronawirusa, kampery - duże turystyczne samochody z miejscami do spania i wszelkimi wygodami - cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zmotoryzowanych turystów. Obroty firm oferujących kampery wzrosły dwukrotnie w skali roku

Zarówno transport lotniczy, kolejowy jak i autokarowy ucierpiały w okresie pandemii SARS-CoV-2. Jest jednak jeden środek przemieszczania się, który w Polsce nie tylko nie ucierpiał, ale wręcz znacznie zyskał na popularności. Są nim kampery, duże turystyczne samochody z miejscami do spania i wszelkimi wygodami, zaprojektowane i wykonane tak, aby przyjemnym uczynić nie tylko podróż, ale również – w zabudowanym wnętrzu – wypoczynek, a właściwie zakwaterowanie, nawet przez 24 godz. na dobę. Nie ma na rynku tak znowu wielu firm mających w ofercie kilka modeli samochodów, zabudów oraz ich typów, tak aby podróżujący, którzy chcą wydać pieniądze na tego rodzaju wyprawę, mogli swobodnie wybrać taki samochód, jaki najlepiej odpowiada ich potrzebom. Jedna z takich firm to Wadowscy Campery. Ma ona punkty sprzedaży i wynajmu w podwarszawskich Jankach i w Krakowie. Według przedstawicieli firmy, jej tegoroczne obroty wzrosły ponad dwukrotnie w porównaniu do analogicznego sezonu w roku ubiegłym.

Kampery to nie tanie zabawki, a również wypożyczenie samochodu na minimalny w sezonie okres 10 dni lub więcej do tanich nie należy – ale nie każdy z nas przecież tak skrupulatnie liczy złotówki. Firma Wadowscy Campery oferuje trzy marki samochodów, citroena, fiata i mercedesa, z zabudową wykonaną przez firmy niemieckie, przede wszystkim Hymer, Dethleffs oraz Sunlight. Samochody są oferowane w trzech podstawowych typach zabudowy; tzw. integra – najobszerniejsza a więc i najwygodniejsza w środku, alkowa – wyróżniająca się charakterystycznym, sporym fragmentem zabudowy ponad szoferką, który mieści wygodne, dwuosobowe łóżko, oraz półintegra – również komfortowy samochód, który zawiera to, co najpotrzebniejsze na wyjeździe, znaczy łóżka, kuchenkę gazową, lodówkę, kabinę prysznicową, toaletę i umywalkę. Takie udogodnienia jak klimatyzacja klient może, jeśli tylko chce, zamówić na podróż dodatkowo.

Wynajem kampera na dwa lub trzy tygodnie w ciągu roku jest opcją znacznie tańszą i bardziej bezproblemową niż zakup nowego na własność. Cena najbardziej luksusowych, nowych mercedesów z zabudową Hymer u Wadowskich dochodzi do 580 tys. złotych. Za to wynająć je można od 950 zł za dobę. Citroeny i fiaty z mniejszymi typami zabudowy są dostępne od 650 zł. Na rynku znaleźć można oferty konkurencyjne, choć mniej kompleksowe. Przykładowo w firmie 4kampery z Kutna półintegrę można wynająć od 399 zł za dzień, a integrę od 700 zł/dzień.

Marcin Tronowicz