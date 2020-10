Wysokie rezerwy banki mają już za sobą

Największe amerykańskie banki szykują się do publikacji wyników za trzeci kwartał. Przyszły tydzień pokaże, jak globalny sektor finansowy radzi sobie z kolejnymi falami pandemii.

JPMorgan Chase opublikuje dane za trzeci kwartał we wtorek 13 października, dzień później zrobią to Goldman Sachs Group i Bank of America. Poza Wielką Trójką, wyniki zaprezentuje w przyszłym tygodniu m.in. Citigroup (13 października) i Walls Fargo & Company (14 października).

Prognoz dotyczących finansowych gigantów nie brakuje, analitycy nie szczędzą im cierpkich słów, jednak Wall Street nie ma już do branży tak dużego dystansu jak jeszcze kilka miesięcy temu. O miłości do banków oczywiście nie ma mowy, ale prognozy na przyszłość nie są wcale takie złe.

Zyski w porównaniu z zeszłym rokiem będą niższe, gdyż pandemia dała się we znaki całej gospodarce, jednak skala spadków nie powinna być tak duża, jak w drugim kwartale, ponieważ banki intensywnie gromadziły rezerwy na potencjalne straty kredytowe. Skutki niskich stóp procentowy odbiją się z pewnością na wyniku odsetkowym netto.

Analitycy z Keefe, Bruyette & Woods, cytowani przez Barron’s, uważają, że na razie krótkoterminowe ryzyko związane z inwestowaniem w banki przeważa nad długoterminowymi korzyściami, które powinny pojawić się, gdy światowa gospodarka znacznie się ożywi.

Analitycy radzą zachować ostrożność, jednak może okazać się, że banki najgorsze mają już za sobą – wysokie rezerwy na złe kredyty zostały już utworzone, wskaźniki dotyczące ryzyka okazały się mniej drastyczne niż wcześniej sądzono. Ale uwaga: dopóki trwa pandemia, skala zagrożenia kredowego pozostaje otwarta i poziom niepewności nadal jest wysoki.

Przyszły tydzień pokaże , czy udało się go ograniczyć.