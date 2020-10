Koronawirus: Oto 10 największych MITÓW

Od samego początku pandemii koronawirusa wokół choroby tej rozrosła się ogromna liczba mitów. Warto skompilować największe z nich by uniknąć dezinformacji!

Oto 10 największych mitów na temat koronawirusa!

10 - Na koronawirusa chorują tylko seniorzy. Młodzi nie mają się czym martwić.

Wielki fałsz - jak pokazują badania z całego świata na koronawirusa mogą zapaśćwszystkie grupy wiekowe. Oczywiście osoby posiadające inne, przewlekłe lub ciężkie choroby będą przechodzić go znacznie ciężej niż osoby w pełni zdrowe, mogą też na niego umrzeć. Lecz nie jest to regułą. Przebieg dla każdego jest indywidualny. Należy uważać i dbać o siebie nawet będąc okazem zdrowia.

9 - To zwykła grypa

Objawy są podobne, to prawda. Ale nieprawdą jest by koronawirus był po prostu nieco cięższą grypą. Co więcej wskaźnik umieralności na koronawirusa jest wyższy niż w przypadku grypy.

8 - Koronawirusa przenoszą zwierzęta

Nieprawda. Zwierzęta nie przenoszą tej choroby, mogą natomiast się nie zarazić… od ludzi! Przykładem niech będzie… tygrys z nowojorskietgo ZOO, który zapadł na tę chorobę podczas pierwsze fali pandemii.

7 - Istnieje już szczepionka ale rządy ją ukrywają, na życzenie koncernów farmaceutycznych

Nieprawda. Trwają prace nad szczepionką, udział mają w tym też polscy uczeni, lecz nie potwierdzono aby istniała szczepionka w stu procentach chroniąca przed koronawirusem. Trwa też spór o to czy taka szczepionka chroniłaby przed nim trwale, czy też - jedynie przez jakiś czas.

6 - To owady przenoszą koronawirusa

Nie. Koronawirus rozprzestrzenia się przez kropelki, wydobywające się z ust lub nosa osoby zarażonej, gdy ta kaszle, kicha lub po prostu mówi. Można też zarazić się dotykając zakażonej powierzchni a potem kierując dłoń do ust, nosa lub oczu. By się zabezpieczyć warto zachować metr odległości od potencjalnej osoby zakażonej jak również myć i dezynfekować dłonie i powierzchnie.

5 - Wirusa wysłali nam Chińczycy w paczkach

Mit tak absurdalny, że aż zabawny. Owszem, pierwszy przypadek obecnego koronawirusa zarejestrowano w Chinach, jednak rozprzestrzenił się on po świecie wskutek podróży osób zarażonych, nie przedmiotów. Koronawirus nie jest w stanie zbyt długo przetrwać na takich powierzchniach jak listy czy paczki.

4 - Można zrobić domowy test na wirusa. Wystarczy wstrzymać oddech na 10 sekund. Jeśli się nam uda - jesteśmy zdrowi

Nieprawda. Koronawirus wywołuje takie objawy jak suchy kaszel, zmęczenie, gorączka ale nawet obecność takowych lub ich brak nie oznacza jeszcze pozytywnego czy negatywnego wyniku. Jedynym skutecznym sposobem na sprawdzenie czy ma się koronawirusa jest badanie laboratoryjne.

3 - By pozbyć się koronawirusa z organizmu należy pić etanol, metanol lub wybielacz

Bezwzględnie nie! Każda z tych substancji to trucizny. Ich spożycie doprowadzić może do śmierci.

2 - Koronawirus można roznosić na butach

Tym razem jest to zarazem i prawda i fałsz. W określonych okolicznościach można zarazić się koronawirusem od obuwia, np. jeśli zakażony nam na nie nakaszle lub napluje a my wkrótce potem zaczniemy nasze obuwie lizać. W innych przypadkach jest to jednak trudno wykonalne. Co nie oznacza, iż nie należy dbać o higienę w domu! Osoby mające raczkujące dzieci bezwzględnie powinny zdejmować obuwie przed wejściem do domu lub dezynfekować je, choćby tylko dla zabezpieczenia dzieci przed innymi drobnoustrojami.

1 - Koronawirusa roznosi sieć 5G

Sięgnijmy po najbliższe źródło jakim jest Wikipedia. Jak czytamy w stosownym artykule: „SARS-CoV-2 (od ang. Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – wirus należący do grupy koronawirusów, z pojedynczą nicią o dodatniej polaryzacji ssRNA(+), który wywołuje ostrą chorobę układu oddechowego – COVID-19. Jest to siódmy znany chorobotwórczy dla ludzi gatunek z tej grupy wirusów. Pierwsze przypadki zakażeń ludzi tym wirusem odnotowano pod koniec 2019 roku w mieście Wuhan we wschodnich Chinach. Wirus przenosi się drogą kropelkową, a u niektórych chorych wywołuje ciężkie zapalenie płuc i ARDS wymagający zastosowania wentylacji mechanicznej.” Jak widać wyraźnie ten, jak i wszelkie inne wirusy nie mogą rozprzestrzeniać się za pośrednictwem fal radiowych lub sieci komórkowych. Co istotne, koronawirus rozprzestrzenia się także w krajach, które nie mają sieci 5G.

Mam nadzieję, że to krótkie wyliczenie pomoże zidentyfikować najpopularniejsze i zarazem szkodliwe mity na temat pandemii.

