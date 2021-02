NBP gotowy na dalszy skup obligacji

Skup aktywów – tak powszechnie stosowany przez amerykański Fed, a także Europejski Bank Centralny – to od czasu krachu amerykańskich hipotek w 2008 roku (kryzys subprime) i upadku banku Lehman Brothers narzędzie wyjątkowo często wykorzystywane w świecie finansów.

Obok pobudzania rynku poprzez niskie stopy procentowe jest więc kluczowym elementem walki z załamaniem gospodarczym i skutkami finansowej zapaści przedsiębiorstw. Podążając więc tym tropem, po wybuchu obecnego kryzysu pandemicznego COVID-19 również Narodowy Bank Polski zdecydował się na aktywny skup obligacji – z jednej strony papierów skarbowych (w ramach bieżących potrzeb pożyczkowych państwa), a z drugiej instrumentów gwarantowanych przez Skarb Państwa, a emitowanych przez PFR (w ramach tarcz antykryzysowych) oraz Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak podkreśla Adam Glapiński, prezes NBP, bank centralny jest nadal gotowy do kontynuowania programu i będzie go realizował w miarę potrzeb – choć prawdopodobnie już w nie tak dużym stopniu, jak miało to miejsce na wiosnę zeszłego roku.

Przypomnijmy, że dotychczas Narodowy Bank Polski skupił obligacje za 113 mld zł. Jednak w ostatnich miesiącach skala tych operacji zdecydowanie się zmniejszyła.

Jego zdaniem, nie możemy też zapominać o specyfice polskiego rynku i innym modelu wsparcia, stosowanym przez NBP – w odróżnieniu choćby od EBC, czy amerykańskiego Fed-u.

-Na naszym rynku są to działania dostosowane do bieżących potrzeb – a więc sytuacji wymagającej szczególnych posunięć, jak miało to miejsce właśnie na początku 2020 roku. Z kolei Europejski Bank Centralny i amerykańska Rezerwa Federalna stosują to narzędzie cyklicznie – od lat wtłaczając kolejne transze taniego pieniądza do obiegu finansowego i podtrzymując w ten sposób rynek przed ewentualnym załamaniem – dodaje ekspert PKO BP.