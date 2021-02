Rewolwerowcy na giełdach! To już Dziki Zachód?

Ponad kilometrowa asteroida zbliża się do Ziemi. Obiekt przeleci obok naszej planety już w marcu i jest bacznie obserwowany przez NASA. Amerykańska agencja kosmiczna określa go mianem "potencjalnie niebezpiecznego" i będzie to najwyraźniej największa asteroida, która przeleci w pobliżu Ziemi w 2021 r