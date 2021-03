Elbląg otworzy polskim firmom dostęp do Bałtyku

Trwa bitwa o polską logistykę a jak poinformowało Ministerstwo Infrastruktury, budowa kanału żeglugowego z Elbląga na Bałtyk jest już na półmetku. To znakomita wiadomość dla wielu firm logistycznych.

Po przekopaniu Mierzei Wiślanej Elbląg stanie się portem, przez który będą przepływać towary, dla których duże porty były za drogie - uważa wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Zdaniem ministra możliwości rozwojowe Elbląga leżą w dostarczaniu towarów do większych portów oraz obsłudze ruchu regionalnego towarów w obszarze Bałtyku, Morza Północnego. Dodał, że port w Elblągu powinien przyciągnąć nowych klientów np. ze Wschodu i firmy logistyczne oraz żeglugi śródlądowej.

Dzięki przekopowi Mierzei znakomicie wzrosną możliwości przeładunkowe elbląskiego portu, który może stać się znakomitym łącznikiem miedzy transportem śródlądowym a morskim. Ale chodzi nie tylko o żeglugę śródlądową. Port ze swoimi możliwościami składowania wieluset tysięcy kontenerów będzie atrakcyjny także dla przewozów kolejowych i samochodowych.

Jak szacują władze portu w Elblągu obecny potencjał przeładunkowy portu to 1,2 do 1,5 mln ton, a po zakończeniu inwestycji wzrośnie dwukrotnie. Stąd do zarządu portu zgłaszają się już inwestorzy gotowi wybudować nowe terminale i powierzchnie składowe.

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.