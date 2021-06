Jeszcze o nagrodzie dla prof. Glapińskiego, czyli trud czytania ze zrozumieniem

Redakcja „Gazety Bankowej” postanowiła w tym roku wyróżnić prof. Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego specjalną nagrodą Bankowego Menedżera Roku 2020. Wydawałoby się, że nie ma w tym nic zaskakującego, gdy redakcja najstarszego miesięcznika ekonomicznego, w uznaniu za działania podejmowane przez prezesa NBP w czasie pandemii przyznaje nagrodę specjalną podczas uroczystości wieńczącej Konkursy „Gazety Bankowej” na Najlepszy Bank i Bankowego Menedżera Roku

Tymczasem koledzy dziennikarze z innych mediów, zwabieni najwyraźniej „sensacyjnym odkryciem” „Gazety Wyborczej”, której dziennikarskich, reporterskich i śledczych poczynań z zasady już nie komentuję – ruszyli do „śledzenia” składu konkursowej kapituły, w której zasiadał (podobnie jak w poprzednich latach) sam prezes NBP, Adam Glapiński – laureat tegorocznej nagrody specjalnej redakcji „Gazety Bankowej”. Spieszę zatem z kilkoma zdaniami informacji na ten temat, jako że temat stał się w kilku portalach wyjątkowo zaskakującą dla mnie i redakcji „Gazety Bankowej” rewelacją.

Tak, prof. Adam Glapiński, prezes NBP otrzymał w tym roku nagrodę specjalną redakcji „Gazety Bankowej” – Bankowy Menedżer Roku 2020. W uzasadnieniu, a także we wszystkich informacjach, począwszy od laudacji podkreślaliśmy, że nagroda specjalna dla prof. Adama Glapińskiego przyznana została przez redakcję „Gazety Bankowej”.

Jestem zaszczycony, że prof. Adam Glapiński, prezes NBP zgodził się – nie po raz pierwszy - wziąć udział w pracach Kapituły Nagród Najlepszy Bank i Bankowy Menedżer Roku 2020. Kapitułę nagród „Gazety Bankowej” tworzą uznani ekonomiści, członkowie Rady Polityki Pieniężnej, członkowie Rady Programowej Gazety Bankowej. Dla redakcji „Gazety Bankowej” to wyróżnienie, że co roku mamy przyjemność wspólnie wybierać najlepsze banki komercyjne i spółdzielcze oraz najlepszych bankowych menedżerów. Co więcej, skład kapituły jest jawny i nie trzeba do niego „docierać” – wystarczy ze zrozumieniem przeczytać komunikaty dotyczące konkursów „Gazety Bankowej” na stronie internetowej gb.pl i wGospodarce.pl.

Redakcja miesięcznika postanowiła w tym roku, w uznaniu za działania podejmowane przez prezesa NBP w czasie pandemii przyznać nagrodę specjalną Bankowego Menedżera Roku 2020.

W uzasadnieniu, które miałem przyjemność wygłosić także podczas uroczystej Gali „Gazety Bankowej” wyraźnie zaznaczyłem:

„Redakcja Gazety Bankowej postanowiła przyznać nagrodę specjalną Bankowego Menedżera Roku 2020. Pozwólcie Państwo, że odczytam krótką laudację, która jak wierzę wyjaśni decyzję redakcji Gazety Bankowej. (…) Prezes Adam Glapiński stanął wraz z premierem, ministrem finansów i ekspertami NBP do wspólnej, przemyślanej akcji ratunkowej. Dziś polska gospodarka wraca szybko do stanu równowagi. W tym wyjątkowym czasie postanowiliśmy wręczyć wyjątkową nagrodę – specjalne wyróżnienie w konkursie Bankowy Menedżer Roku „Gazety Bankowej”. Mając w pamięci bezkompromisową obronę polskiego złotego, budowanie bezprecedensowych zasobów złota w skarbcach NBP, jasne, zrównoważone postępowanie banku centralnego i Rady Polityki Pieniężnej wobec rynkowych nacisków, a także błyskawiczną reakcję na potrzebę wsparcia gospodarki – Nagrodę Specjalną Redakcji „Gazety Bankowej” – Bankowy Menedżer Roku 2020 przyznajemy prof. Adamowi Glapińskiemu, prezesowi Narodowego Banku Polskiego.”

Wcześniej, na tej samej Gali nagrody Bankowych Menedżerów Roku, przyznane przez Kapitułę Konkursów „Gazety Bankowej” otrzymały dwie Panie Prezes: Iwona Duda - prezes Alior Banku oraz Anastazja Truszkowska - prezes Banku Spółdzielczego w Białymstoku. Wyboru Bankowego Menedżera Roku dokonano się po podsumowaniu głosów banków uczestniczących w konkursie i wyborów Kapituły

Podobnie było w 2019 roku, gdy nagrodę specjalną redakcji „Gazety Bankowej” otrzymała prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, Beata Daszyńska-Muzyczka, „za partnerską współpracę z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, budującą rozwiązania finansowe wspierające rozwój gospodarczy kraju”, a także w 2020 roku, gdy BGK otrzymał od redakcji „Gazety Bankowej” nagrodę specjalną „za wsparcie udzielone błyskawicznie w czasie kryzysu COVID-19, za rzetelne wypełnianie roli państwowego banku rozwoju”. Tak już mamy w redakcji „Gazety Bankowej” – a był to 29. Konkurs Najlepszy Bank i 23. Konkurs Bankowy Menedżer Roku, że od lat nagradzamy wyjątkowych ludzi i niezwykłe instytucje, gdy jesteśmy – także jako dziennikarze – świadkami niecodziennych, korzystnych dla polskiej gospodarki, przedsiębiorców i obywateli działań. Tym samym polecam uważną i spokojną lekturę. Ze zrozumieniem…

Maciej Wośko