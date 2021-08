Obajtek: Orlen jest liderem transformacji energetycznej. „Wolę działać niż rozmawiać”

Obajtek: Transformacji energetycznej w Polsce nie zatrzymamy. Ta transformacja energetyczna jest konieczna i powiedzmy sobie szczerze, wymusi ją na nas ekonomia. Każdy chce mieć konkurencyjną gospodarkę, chce mieć generalnie niższe ceny energii, i bez inwestycji w niskoemisyjne źródła wytwarzania i zeroemisyjne źródła wytwarzania nie będziemy mieć gospodarki tak naprawdę, albo jeżeli ją będziemy mieć, nie będziemy jej mieć konkurencyjnej. Powtarzam to wielokrotnie – powiedział w czwartek szef PKN Orlen Daniel Obajtek w rozmowie z Maciejem Wośko, redaktorem naczelnym Gazety Bankowej podczas Forum Wizja Rozwoju w Gdyni

PKN Orlen realizuje to bardzo skrupulatnie od czterech lat. I to realizujemy, bardzo mocno inwestujemy przede wszystkim w rozwój rafinerii, w rozwój biododatków, w rozwój petrochemii. To nie są plany, to są potężne inwestycje, których już dokonujemy, to są inwestycje idące w miliardy. Ale również inwestujemy w transformację energetyczną, czyli Orlen jest liderem tej transformacji energetycznej. I generalnie zwłaszcza jest liderem – oprócz tego, że [Orlen] miał bloki niskoemisyjne gazowe – po akwizycji jeszcze Energi, staliśmy się większym liderem – powiedział szef Orlenu. Teraz bardzo mocno patrzymy na Bałtyk. I to co dokonało się wczoraj jest bardzo ważną rzeczą. Podpisanie porozumienia o współpracy z GE w sprawie morskiej energetyki wiatrowej pokazało, że ten kierunek bardzo poważnie traktujemy jako Orlen. Jesteśmy przede wszystkim inwestorem na Bałtyku. W 2023 r. zaczynamy budować farmę, która będzie miała 1200 MW, ale też staramy się o pozostałe koncesje. Oczywiście dla nas jest ważne, byśmy mogli mieć większą ilość koncesji. Co za tym idzie, jeżeli mamy koncesje, powinniśmy szukać partnera technologicznego. I właśnie GE jest dla nas partnerem technologicznym.

MW: Czy nie jest zdaniem pana prezesa zaskakujące to, że koncern paliwowy, mimo wszystko, koncern energetyczny, zachęca do oszczędzania energii, szuka innych źródeł energii, szuka innego paliwa, myślę o wodorze, inwestuje w alternatywne paliwa. Nie jest to, pana zdaniem, rzecz zaskakująca, bo można by spodziewać się że koncern paliwowy właśnie będzie twardo upierał się przy dotychczasowym systemie, dotychczasowych paliwach, czyli produkcji ropy, jak największym wykorzystaniu energii, którą też produkuje.

Ma pan rację. Jeżeli byśmy tak do tego podchodzili, to najlepiej nie robić nic. To jest taki zwyczaj, nie robić nic, potem stać się nieatrakcyjnym technologicznie, a potem przyjdzie syndyk masy upadłościowej i wyłączy światło. Tak można to robić, panie redaktorze, i ma pan racje, w Polsce jest to zaskakująco dziwne, bo wszyscy myślą na takiej zasadzie, no po co mamy robić, koncern zarabia, wszystko w porządku, po co mamy w ogóle cokolwiek robić, myśleć o technologiach, no nie! I w momencie gdy ktoś przychodzi i zaczyna myśleć o nowych technologiach, o nowych gałęziach rozwoju, o nowych filarach to wydaje się, że to jest dziwne. Właśnie, i my musimy właśnie to zmienić, to nie jest dziwne. Bo tak się zachowuje każda nasza konkurencyjna firma, a my właśnie musimy z takimi firmami konkurować.

