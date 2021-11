Ukraińcy chcą zostać w Polsce, ale mają problem

Coraz więcej Ukraińców decyduje się nie tylko na stałe w Polsce mieszkać, ale też zakłada w Polsce własne biznesy. Czy wobec tego dla Ukraińców Polska jest krajem praworządnym i stabilnym? Czy to wystarcza, by nie chcieli jechać dalej na Zachód lub Północ Europy? Europa Zachodnia pracuje nad ich przyciągnięciem, ponieważ zmaga się z jeszcze większym brakiem rąk do pracy niż w Polsce. Z drugiej strony Ukraińcy chcą zostać w Polsce, jednak nadal mają spore trudności z legalizacją pobytu ich rodzin. Gościem Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym jest Karolina Szleszyńska, wiceprezes agencji Gremi Personal

Rzeczywiście widzimy, że w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie Ukraińców tym, żeby otwierać tutaj swoją działalność gospodarczą. Z badań przeprowadzonych przez centrum analityczne Gremi Personal wynika, że w porównaniu do 2020 roku kiedy taką chęć deklarowało 25 proc. respondentów, w tym roku, 2021, ta liczba zwiększyła się do 40 proc., a więc faktycznie, coraz więcej Ukraińców chce zakładać biznes w Polsce - mówi Karolina Szleszyńska, wiceprezes Gremi Personal. - Polska przyciąga ich stabilnością gospodarczą, prostymi i przejrzystymi zasadami no i przewidywalnością – dodaje.

Polska przyciąga ukraińskich biznesmenów z kilku powodów: poprzez bliskość geograficzną, podobny język, stabilna gospodarka, a przede wszystkim przejrzyste warunków do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej dla obcokrajowców. Ważnym powodem są, również przejrzyste przepisy podatkowe i rządowe regulacje. Wielu przedsiębiorców szuka tutaj przewidywalności, której często brakuje im w swojej ojczyźnie. Wiedzą, jakie podatki są dziś płacone, a jutro ich wysokość nie wzrośnie nagle i nie spodziewają się niespodzianek w postaci nieoczekiwanych kontroli organów państwowych, jak to ma miejsce na Ukrainie. Jak wskazuje Centrum analityczne Gremi Personal, ukraiński biznes w Polsce staje się coraz bardziej cywilizowany i uporządkowany. O ile wcześniej np. kobiety często zajmowały się sprzątaniem domów i biur, tak teraz same otwierają firmy sprzątające. Wraz z niewielkimi ekipami remontowymi kilkudziesięciu konstruktorów zaczęły wkraczać na polski rynek firmy remontowo-budowlane, zawierając oficjalne umowy i wystawiające faktury.

Jak ocenia przedstawicielka Gremi Personal, jest kilka branż, które cieszą się szczególnym zainteresowaniem ze strony Ukraińców. Przede wszystkim to transport międzynarodowy i budownictwo. Po opanowaniu zasad, jakie funkcjonują w Polsce, głównie decydują się na tego typu działalność. To również usługi. Często Ukraińcy otwierają restauracje, kawiarnie, salony kosmetyczne. Duża część Ukraińców zajmuje się również bardziej kreatywnymi branżami jak marketing, video, IT, a nawet PR.

Widzimy kilka trendów z tym związanych. Część osób przyjeżdża do Polski, rozpoczyna pracę i zdobywa doświadczenie w polskich przedsiębiorstwach, uczy się języka polskiego, aklimatyzuje się i dopiero wtedy decyduje się na otworzenie własnego biznesu. Druga część, to osoby, które już mają doświadczenie w prowadzeniu biznesu na terytorium Ukrainy i docelowo przyjeżdża do Polski po to, aby swój biznes prowadzić w Polsce.

Tak jak Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii, tak Ukraińcy pracujący w Polsce często słyszą, że „zabierają Polakom pracę”, że psują stawki na rynku. Ile jest w tym prawdy? Według przedstawicielki tej agencji pracy, to mit.

To, że Ukraińcy zarabiają w Polsce mniej niż Polacy, to mit. W praktyce zarówno obywatele Ukrainy, Polski, czy inni cudzoziemcy, mają te same stawki i zarabiają te same pieniądze. Wszystko w zależności od tego ile się przepracowuje i jakie warunki wynegocjowano w danym zakładzie pracy. Nie ma czegoś takiego, ze Ukraińcy zarabiają mniej niż Polacy. Pamiętajmy też o tym, że głównym powodem, dla którego Ukraińcy decydują się na emigrację zarobkową, są czynniki ekonomiczne. Dla nich możliwość zarobienia więcej niż w kraju swojego pochodzenia, to powód, dla którego tu przyjeżdżają.

Z przeprowadzonych przez Centrum analityczne Gremi Personal badań wynika, że podobnie jak w roku ubiegłym, postępuje stabilna tendencja opuszczania Ukrainy przez młodszą populację jej obywateli - poniżej 39 roku życia. W skali obecnego roku zaobserwowaliśmy umiarkowaną tendencję do zwiększania udziału kobiet w strukturze imigracji zarobkowej ze względu na płeć (w porównaniu do 2020 r. - nastąpił wzrost o 3%). Co ciekawe, większość respondentów posiada wykształcenie wyższe (28,4%), zawodowe lub średnie specjalistyczne (47,8%).

W pandemii Polska wyróżnia się legislacyjnie na tle możliwości pobytu i pracy wobec Ukraińców. Jednak zarówno Niemcy jak i Francja pracują nad tym, by właśnie na Ukraińców otworzyć swoje rynki pracy. Co się wtedy stanie? Czy Ukraińcy nagle znikną z Polski?

Cudzoziemcy będą wyjeżdżać tam, gdzie będą mogli więcej zarobić. Przede wszystkim widzimy, że cudzoziemcy coraz mocniej interesują się możliwością wyjazdu do Niemiec, do Czech, czy też do krajów Skandynawskich. (…) Generalnie w całej Europie jest brak rąk do pracy. Wszyscy mają ten sam problem i to jest momenty, gdy wszyscy walczą o tego pracownika zza wschodniej granicy. W tym momencie kraje zachodnie pracują nad ułatwieniami dla imigrantów. (…) Widzimy, że nieudolność polskich urzędów pogłębia się. Polska jest w bardzo dobrym momencie startowym, kiedy jest możliwość naniesienia zmian, które zaowocują w przyszłości.

Jak wskazuje przedstawicielka agencji pracy, jeśli Niemcy otworzą się, a pracujący w Polsce Ukraińcy wraz ze swoimi rodzinami będą mieli zalegalizowany w Polsce pobyt, prawdopodobnie do Niemiec nie wyjadą.

Bardzo ważne jest to, by stworzyć dobrą podstawę do spokojnego pobytu. W tym momencie widzimy szereg cudzoziemców ustawiających się w szereg długich kolejek w urzędach wojewódzkich po to, żeby zalegalizować pobyt swój i swoich rodzin w Polsce. W tym momencie widzimy, że plany integracyjne są bardzo duże. To nie tylko osoby, które przyjeżdżają tutaj do pracy. To są osoby, które sprowadzają tutaj swoje rodziny. To dzieci, które chodzą do polskich szkół i przedszkoli. Każdemu zależy na tym, by móc tutaj przebywać stabilnie i spokojnie. Walka o pracownika trwa. Zobaczymy kto ją wygra – podkreśla wiceprezes Gremi Personal.

W zabezpieczaniu w najbliższej przyszłości pozostania imigrantów zarobkowych z Ukrainy w Polsce pomaga poziom ich satysfakcji. Według danych z własnych badań agencji Gremi Personal, wysokie poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy w Polsce przeważa u większości respondentów, aż 68,3% jest raczej zadowolona lub całkowicie usatysfakcjonowana. Trzy główne zalety pracy w Polsce dla imigrantów zarobkowych były i są ekonomiczne: wysoki poziom wynagrodzenia w porównaniu z Ukrainą, stabilna sytuacja gospodarcza w Polsce oraz możliwość łatwiejszego uzyskania wizy na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy niż w innych krajach UE. Z tym że 18,6% respondentów nie jest zadowolonych z postawy Polaków w środowisku pracy, a tylko 2% w życiu codziennym. Ten ostatni wskaźnik zwraca szczególną uwagę, ponieważ w ubiegłorocznym badaniu 26% doświadczyło negatywnego stosunku Polaków w życiu codziennym.

