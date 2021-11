Czy polska gospodarka zwolniłaby bez unijnych funduszy?

Fundusze unijne zostały Polsce przyznane i dobrze byłoby gdyby były wypłacone w ramach umowy, którą zawarliśmy wówczas z 28 państwami członkowskimi (obecnie 27). Czy Polska by sobie poradziła bez takich czy innych funduszy? Z pewnością tak – mówił w Wywiadzie Gospodarczym w Telewizji wPolsce.pl prof. Konrad Raczkowski, dyrektor Centrum Gospodarki Światowej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Polska gospodarka po pandemii i przy końcówce jej trwania, wbrew pozorom i temu, co mogłoby się wydawać – ma się dobrze – podkreśla prof. Konrad Raczkowski.

Moce produkcyjne firm, jeśli tylko mają one zlecenia często wręcz nie nadążają za zamówieniami. Oczywiście są firmy usługowych, które najbardziej ucierpiały w pandemii, a więc te z branży hotelowo- gastronomiczno – turystycznej.

Jednak w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych problemem jest raczej nie sama produkcja, tylko niekiedy brak komponentów i podzespołów - jeżeli firma nie może w stu procentach wytworzyć ich na miejscu.

Wciąż przewagą konkurencyjną Polski są koszty pracy. Wynagrodzenia w Polsce w porównaniu do UE, czy innych państw ( bez Azji) są na tyle konkurencyjne, że jest to jeden z czynników zachęcających do lokowania inwestycji właśnie w Polsce. Dlatego pomimo pandemii, pomimo restrykcji Polska uplasowała się na drugim, trzecim miejscu pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w tym roku – zobaczymy jeszcze, jakim wolumenem zamkną się te inwestycje na koniec roku – wyjaśnia prof. Raczkowski.

Kolejną przewagą jaką wymienia prof. Konrad Raczkowski jest własna waluta narodowa.

Zdecydowanie pandemia wykazała, że posiadanie własnej waluty i banku centralnego, który może kształtować stopy procentowe, może podejmować interwencje na rynku monetarnym we własnym imieniu, a nie pytając o zgodę kilkunastu innych członków np. stowarzyszonych w strefie euro – to są przewagi pokazujące nasze dobre perspektywy produkcji przemysłowej, wynikające z poniesionych dużych nakładów inwestycyjnych w ostatnich latach.

Cały czas korzystamy też z inwestycji, które napłynęły, a które kreują miejsca pracy. Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW wskazuje tez zagrożenia i wyzwania.

Czy Polska by sobie poradziła bez takich czy innych funduszy? Z pewnością tak. Na pewno wymagałoby to przestawienia pewnych torów, chociażby pozyskiwania taniego pieniądza, aczkolwiek – nie ma co się oszukiwać pieniędzy i w Polsce nie brakuje. Może trzeba zwrócić uwagę, by ukierunkować ten strumień pieniędzy europejskich czy dodatkowo wygospodarowanych w ramach chociażby emisji obligacji własnych, właśnie na całkowitą transformację sektora energetycznego.