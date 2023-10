W jakiej kondycji jest polska gospodarka? (Wideo)

„Rządy Prawa i Sprawiedliwości są latami zarządzania w warunkach głębokich kryzysów”. W najnowszym „Wywiadzie Gospodarczym” gościem Macieja Wośko był profesor Zbigniew Krysiak, Instytut Myśli Schumana

Godziny dzielą nas od ciszy wyborczej i niezwykle ważnych dla Polski wyborów. Tymczasem warto w dużym skrócie porozmawiać o tym, w jakim stanie do wyborów staje polska gospodarka.

Za nami dwa ogromne trzęsienia ziemi w ekonomicznym świecie – pandemia i wojna na Ukrainie, przed nami kolejne turbulencje spowodowane wybuchem agresji na Bliskim Wschodzie, ale też związane z wyzwaniem wsparcia walczącej Ukrainy. Tymczasem wyniki gospodarcze Polski mogą mimo wszystko dawać powody do optymizmu. Inflacja topnieje, złoty trzyma się mocno, rynek pracy jest stabilny i mocny jak nigdy dotąd, eksport rośnie, paliwa tanieją…

Czy profesor Krysiak należy do optymistów analizując dane ekonomiczne w polskiej gospodarki? Na co szczególnie zwraca uwagę?

To nie jest kwestia optymizmu, tylko twardych danych. Takie analizy porównawcze mają dzisiaj istotne znaczenie. Kiedy porównujemy te dwa okresy rządów Platformy Obywatelskiej i ostatni rządów Prawa i Sprawiedliwości, to mamy mocne dane, które pokazują, że istotnie wzrosła produktywność. Rządy PiS są latami zarządzania w warunkach głębokich kryzysów. Choćby dotyczących wojny na Ukrainie, czy energetycznego, a mimo to te realne wyniki są dużo wyższe. Dlaczego produktywność jest taka istotna? To zwiększa zyski polskich przedsiębiorstw. Jednocześnie tworzy zysk, którym przedsiębiorca może podzielić się z pracownikiem. A po drugiej stronie mamy wzrost płac. Kiedy patrzymy na ten realny wzrost płac, to jest on znacznie wyższy niż w okresie rządów Platformy Obywatelskiej - zauważa profesor Krysiak

Obecnie rodziny mogą więcej oszczędzać, zakupić nieruchomość bądź otrzymać łatwiej kredyt. Nie mówiącj już o znanych sprawach, jak wzrost gospodarczy czy rekordowo niski poziom bezrobocia na tle Europy. To wynik zastosowania czegoś, co ja nazywam solidaryzmem społeczno-gospodarczym. Czyli równomiernym dbaniem o rozwój wszystkich regionów w przeciwieństwie do przeszłości, gdy skupiano się głównie na dużych aglomeracjach - dodaje.