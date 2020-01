Maląg: Pracujemy nad tym, żeby seniorom było lepiej (WIDEO)

Czy trzynasta emerytura będzie wypłacana co roku? Czy wystarczy pieniędzy na dodatkowe świadczenia? Na czym polega program ASOS? Gościem WYWIADU GOSPODARCZEGO w Telewizji wPolsce.pl była Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Wiarygodność jest podstawą rządu Mateusza Morawieckiego. W grudniu ustawa została przyjęta, a w styczniu procedują nad nimi Sejm i Senat. Będzie to dodatkowe świadczenie na poziomie minimalnej emerytury i renty, czyli 1200 zł brutto. Ważne, że będzie podlegać waloryzacji. Nie będzie trzeba składać wniosków. ZUS jest przygotowany na wypłatę dodatkowej emerytury i renty. To jest gest solidarność z seniorami. Podziękowanie za to, że są i nam pomagają. To również efekt sytuacji gospodarczej, która pozwala nam na dzielenie się nią z seniorami - stwierdziła minister.

Minister Maląg podkreśliła również, że czternasta emerytura także gwarantowana będzie ustawowo. Będą jednak inne zasady jej wypłacania.

Inną propozycją dla seniorów jest program ASOS. Ruszył na początku stycznia.

Żyjemy coraz dłużej i zależy nam, by seniorzy byli aktywni. Jeżeli nawet podejmą decyzję o rezygnacji z aktywności zawodowej, to zostaje im aktywność społeczna. Powoduje to lepsze samopoczucie, a co za tym idzie i poprawę zdrowia. Program ASOS jest skierowany do organizacji pozarządowych na różnego typu przedsięwzięcia. Dotyczy projektów wymagających od 20 tysięcy do 200 tysięcy złotych. Do tej pory objęliśmy programem ponad 600 tysięcy seniorów. Dalej liczymy na duże zainteresowanie i zachęcamy do sięgania po środki - powiedziała minister.