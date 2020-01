Sztuczna inteligencja leczy już dziś w PZU Zdrowie (VIDEO)

Jak działa Wirtualna Przychodnia PZU? Jak PZU Zdrowie wdraża pionierskie rozwiązania w zakresie telemedycyny? Co dają obecnie, co dadzą za chwilę? Gościem Maksymiliana Wysockiego w piątkowym „Wywiadzie Gospodarczym” była Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie

PZU Zdrowie uruchomiło Wirtualną Przychodnię, w której pacjenci bez wychodzenia z domu, przez całą dobę, przez telefon, czat czy wideoczat, będą mogli zasięgnąć porady lekarza. Jest to pierwsza taka placówka w Polsce

Jestem dumna, że pierwsi w Polsce uruchomiliśmy Wirtualną Przychodnię. Jest to portal, dzięki któremu nasi pacjenci mogą kupić zdalną poradę z lekarzem, ale nie tylko. Mogą zrealizować ją, otrzymać e-skierowanie lub e-receptę, jeśli jest taka konieczność, lub też zamówić leki w wybranej aptece. Uruchomiliśmy w tej chwili 23 różnego rodzaju telekonsultacjce. Konsultują lekarze pediatrii, internista, a także położna, czy lekarze specjaliści dla dzieci i dla dorosłych. - mówi Julita Czyżewska, prezes PZU Zdrowie. - Wykorzystanie przez nas telemedycyny nie byłoby tak kompleksowe, gdyby nie e-recepta, czy e-skierowanie, czy dokumentacja medyczna, do której ma dostęp lekarz. Dlatego cieszymy się, że Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Cyfryzacji je implementuje skutecznie, bo bez tego wykorzystanie tego typu narzędzi byłoby nieskuteczne.

Wirtualna Przychodnia jest czynna 7 dni w tygodniu, od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych.

Dlatego jest to bardzo atrakcyjne dla naszych pacjentów, ponieważ te godziny wykraczają poza normalne funkcjonowanie tradycyjnej placówki telemedycznej.

Kolejki do lekarza specjalisty, a nawet do internisty w Polsce często bywają dużym problemem. Często zgłaszamy się do lekarza w standardowych sprawach, które można zdiagnozować i zalecić leczenie zdalnie. Coraz więcej standardowych przypadków medycznych przechodzi dziś na świecie w obszar telemedycyny, która nie tylko z definicji rozwiązuje szereg problemów, ale jest coraz dokładniejsza w diagnozowaniu.

Pierwsza grupa pacjentów, którzy już bardzo chwalą sobie telemedyczne rozwiązania PZU Zdrowie, to rodzice małych dzieci. Szczególnie w przypadku pierwszego dziecka, pytań i wątpliwości co do zdrowia i postępowania z maluchem jest naprawdę dużo. Drugą grupą są przewlekle chorzy. Tu głównie wykorzystywane są porady endokrynologiczne. Trzecią najpopularniejszą obecnie grupą są opiekunowie seniorów, a kolejną osoby podróżujące. Ale telemedycynę doceniają też sami lekarze.

Telemedycyna mocno usprawnia pracę lekarzowi. Jest to i wygoda dla pacjentów, a jednocześnie wygoda i optymalizacja czasu lekarza

Testujemy nie tylko telekonsultacje, ale też urządzenia telemedyczne w przypadku pacjentów przewlekle chorych i rzeczywiście testujemy zdalne EKG, a także zdalne rozwiązania dla pacjentów z cukrzycą. To jest początek, więc nie będę zdradzać wyników, ale bardzo pozytywnie patrzę na te przykłady. To, co jeszcze godne pochwalenia się, to że wykorzystujemy mechanizmy sztucznej inteligencji w pre-diagnostyce. Czyli, na początku, jak pacjent zgłasza się z problemem medycznym, dzięki tym algorytmom wiemy jakie jest prawdopodobne rozpoznanie pacjenta i co ten pacjent powinien wykonać przed pojawieniem się u lekarza. Wyniki są zaskakująco dobre. W Ponad 90 proc. te wstępne rozpoznania zgadzają się z rozpoznaniem ostatecznym stwierdzonym przez lekarza.

Co można już dziś załatwić dzięki PZU Zdrowie zdalnie i tak samo skutecznie jak w przypadku fizycznego udania się do lekarza? Jak wygląda taka pre-diagnostyka w PZU Zdrowie? Czy Sztuczna Inteligencja jest skuteczniejsza od lekarzy, czy ich zastąpi, czy pomoże w ich pracy?

ZOBACZ CAŁY WYWIAD GOSPODARCZY: