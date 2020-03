Uważaj na cyberoszustów! Oto jak teraz wykorzystują panikę

Fałszywy SMS, po którym stracisz wszystkie środki na koncie? A może prośba od banku o pilne zalogowanie się w związku z epidemią, bo… Efekt? Również, puste konto bankowe. Ostatnie obserwujemy wysyp takich sytuacji, dlatego innego pytania dziś, niż o to jakie sztuczki stosują i jak nie dać cyberoszustom, być nie mogło. Gościem Wywiadu Gospodarczego,zdalnie i bezpiecznie, był Przemysław Jaroszewski, kierownik CERT Polska w NASK

Zespół CERT Polska działa w strukturach NASK (Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej) – instytutu badawczego prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty komp. (z ang. Computer Emergency Response Team).

Dezinformacja i fake newsy to nie jedyny problem dla użytkowników obecnie. Jak najbardziej, zachęcamy do pracy zdalnej i bezpiecznego korzystania z sieci, ale trzeba bardzo uważać. Poza tym, dla wielu ludzi, to zupełnie nowa sytuacja i nowe zagrożenia Jakie zauważono nowe zagrożenia? Jak oszuści wykorzystują sytuację związaną z pandemią koronawirusa?

Temat koronawirusa jest bardzo nośny medialnie, a to zachęca przestępców do tego, żeby używać jako narracji, która jest dla potencjalnej ofiary ciekawa, która bardziej zachęci do zainteresowania się, do kliknięcia, do zrobienia czegoś szybko i bez namysłu, bo każdy chce szybko działać, jeśli myśli, że dotyczy to jego bezpieczeństwa, czy zdrowia. Dlatego kreatywność cyberprzestępców dopiero się rozpoczęła i to, co widzieliśmy do tej pory, to nie ich ostatnie słowa - mówi Przemysław Jaroszewski, kierownik CERT Polska w NASK. - Mamy do czynienia z oszustwami rozsyłanymi przez SMS, zachęcającymi do dokonania drobnej opłaty w związku z… i tu możliwości jest kilka. Od możliwości zaszczepienia się na koronawirusa, po wykonanie dopłaty do refundacji w kwocie 70 zł np.