VIDEO Czy można iść na spacer do lasu i skąd te wycinki?

Czy po nowym rozporządzeniu Rady Ministrów ws. walki z pandemią koronawirusa można iść na spacer do lasu? Gdzie są pieniądze w lesie i jak żyć w zgodzie z lasem i nowym prawem? Czy w zgodzie z lasem żyją też same Lasy Państwowe i jak obecnie gospodarka leśna? Gościem czwartkowego „Wywiadu Gospodarczego” w telewizji wPolsce.pl był Krzysztof Trębski z zespołu ds. mediów Lasów Państwowych

Co w obecnej sytuacji ze spacerami po lasach? Można, czy nie można, a jeśli można, to jak? Jakie zasady obowiązują w myśl nowego rozporządzenia? Gdzie można spacerować, gdzie już nie można spacerować?

Spacery

Odpowiedź w rządowych Q&A na pytanie o lasy w kontekście nowego rozporządzenia Rady Ministrów jest dość ogólnikowa:

Wyraźnie różni się jednak ta odpowiedź od odpowiedzi na pytanie o parki miejskie, gdzie wprost jest mowa o zakazie. Lasy są więc teoretycznie otwarte, ale korzystać z nich można tylko stosując się do aktualnie obowiązujących ograniczeń wprowadzonych przez ministra zdrowia, co w praktyce oznacza, że w sumie to prawie nie można, albo można, ale w bardzo ograniczonym, minimalnym stopniu. Takie wyjścia powinny być zredukowane do absolutnego minimum, na małe odległości, pojedynczo, z wyjątkiem rodzin i zamieszkujących razem, w odpowiednich odstępach, a dzieci tylko z dorosłymi opiekunami.

Nie należy mylić lasów miejskich z lasami państwowymi. Lasy miejskie w kontekście Warszawy, to np. lasek bielański, lasek na Kole, czy las kabacki. Te są już zamknięte. Ale w wielu nadleśnictwach wokół dużych aglomeracji miejskich również musiano podjąć już decyzję o zamknięciu niektórych obszarów i obiektów. Więcej na ten temat w programie.

Ograniczajmy też różne aktywności sportowe, które mogą być kontuzjogenne, jak zwykła lub sportowa jazda na rowerze przez las, czy nawet bieganie, przy których rośnie prawdopodobieństwo, że w efekcie nieszczęśliwej kontuzji lub wypadku musielibyśmy wzywać pomoc.

Dowiedz się więcej oglądając cały program.

Bushcraft

Co z tymi, którzy chcą zostać w lesie na dłużej? Coraz popularniejszy, zwłaszcza wśród młodych, aktywnych ludzi, staje się survival, czy tzw. bushcraft (ang. „bush”, czyli „krzak” i „craft” – „rzemiosło”. Bushcraft jest rodzajem aktywności na świeżym powietrzu, która polega na wykorzystywaniu umiejętności przetrwania w dziczy).

Dowiedz się więcej oglądając cały program.

Wycinki

Czasem dla ludzi szokiem jest wiedza, skąd biorą się ich ulubione papierowe kubki, opakowania, meble, czy bardziej ekologiczne, podobno, papierowe słomki. Dlatego, gdy teraz wielu ludzi ruszy do lasu, może czasem się zdziwić, gdy zobaczy kawałek wykarczowanego pola.

Lasy państwowe są wyjątkowym podmiotem. Zarządza lasami w imieniu skarbu państwa, bo lasy są własnością skarbu państwa. Lasy Państwowe zarządzają ok. 77 proc. lasów w Polsce, czyli ok. 7 mln 200 tys. ha.

Na całym tym terenie naszym podstawowym zadaniem jest godzenie trzech podstawowych funkcji lasu: ochronnej – ekologicznej, społecznej i produkcyjnej. Pozyskujemy z nich drewno, owszem, to nie jest najważniejsze, ale też istotne. Udostępniamy lasy ludziom, bo to nie jest takie oczywiste, ale w Polsce wszyscy mamy swobodny wstęp do lasów państwowych i nie jest on ograniczany. Wreszcie ta najważniejsza funkcja, pierwotna, ekologiczna. Naszym zadaniem jest to, żeby tak to wszystko połączyć, żeby ludzie mieli wstęp do lasu, jednocześnie by ten ruch był w miarę kanalizowany, by chronić pewne obszary, by pozyskiwać z nich drewno dla gospodarki i obywateli, ale tez robić to w taki sposób, by pozyskiwać drewno, ale też robić to w sposób taki, który nie zagraża trwałości lasów, a nawet który pomnaża te zasoby - mówi Krzysztof Trębski z Lasów Państwowych.