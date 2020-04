Jak kupować bezpieczne produkty dla dzieci przez internet. VIDEO

Obecnie nie mamy innego wyjścia niż kupowanie przez internet produktów dla najmłodszych. A w internecie napotkamy bardzo wiele produktów niebezpiecznych lub wątpliwego pochodzenia. Jak bezpiecznie kupować bezpieczne produkty dla najmłodszych oraz jak koronawirus wpłynął na biznes produktów dla najmłodszych we Włoszech i jak wpływa w Polsce? O tym w Wywiadzie Gospodarczym Maksymilian Wysocki rozmawiał z dyrektorem dystrybutora marek Chicco i Recaro, Gianluca Migliorisi

Artsana Group, to wózki dziecięce, foteliki, foteliki do karmienia, łóżeczka dostawne, zabawki i akcesoria oraz cały zakres produktów Recaro. Marki Chicco i Recaro są obecne w ponad 120 krajach na świecie, głównie w Europie. Takie produkty na ogół kupowane były niemal tylko w sklepach stacjonarnych. Pandemia miała duży i błyskawiczny wpływ na zmianę zachowań, zarówno rodziców, jak i modelu działalności firmy.

Firma nasza działa jak my w Polsce, na zasadzie smartworkingu, czyli home-office. Nasze fabryki pracują. Niektóre fabryki we Włoszech przekształciły się na produkcję dezynfektantów i dostarczają je bezpośrednio do szpitali, natomiast wiadomo, że jeśli mówimy o biznesie offline’owym, czyli odwiedzaniu sklepów, wszystkie sklepy są zamknięte, ze względu bezpieczeństwa i ochrony rodziny i dzieci. Taka jest zresztą nasza misja podstawowa – ochrona rodziny i dzieci – mówi Gianluca Migliorisi, dyrektor zarządzający na Polskę Artsana Group, dystrybutora marki Chicco.

W Polsce sytuacja firmy jest podobna. Artsana Group postawiła szczególny nacisk na to, by nie zwalniać pracowników, a płynnie dostosować do nowych realiów. Jak informuje dyrektor Migliorisi, wszyscy kontrahenci lub przedstawiciele zamknęli sklepy i przekwalifikowali pracowników na konsultantów ds. e-commerce (zakupów internetowych).

Widzimy coraz większe zainteresowanie rynkiem e-commercowym. Na samym początku tej sytuacji podjąłem decyzję o przekształceniu swojego działu handlowego w na doradców dedykowanych dla klientów. Można spokojnie zadzwonić, na naszej stronie internetowej jest informacja, kto się zajmuje danym regionem, jeśli chodzi o wszelkie pytania i wszelką wiedzę dotyczące naszego asortymentu - mówi Gianluca Migliorisi.

W Internecie jest mnóstwo produktów dla dzieci o bardzo różnej jakości, z bardzo różnych, czasem niebezpiecznych, a często z nieznanych źródeł. A produkty dla najmłodszych muszą być bezpieczne.

Na powinni zwracać uwagę kupując produkty dla dzieci? Jak wybierać przez internet, żeby było dobre i bezpieczne? Jak kupić bezpieczny i dobry fotelik do samochodu?

