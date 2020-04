Jak przenieść nieinternetowy biznes do internetu? Da się! VIDEO

Jak podaje Krajowy Rejestr Długów, zaległości branży hotelarstwa, gastronomii i cateringu wzrosły na początku kwietnia do 242 mln zł. A także w tych kategoriach są firmy, które pokazują, że można odnieść sukces, mimo funkcjonowania w biznesie tradycyjnie wymagającym fizycznej obecności klienta. Maksymilian Wysocki rozmawiał w piątek na ten temat z Łukaszem Smolińskim, prezesem sieci cukierni DESEO

Jak ocenia przedstawiciel DESEO, najważniejszym czynnikiem sukcesu, dzięki któremu wierni klienci nie przestali zamawiać produktów, mimo niemożliwości udania się do lokalu, jest wypracowanie bazy wiernych klientów i silnej marki do poziomu nazywanego w marketingu tzw. love-brandem - marki, która budzi silne, pozytywne emocje. Jest to efekt wielu lat pracy nad właśnie tym obszarem, zarówno w tworzeniu samych produktów, jak i ich komunikacji oraz obsługi klienta. Ale to nie wszystko. Bardzo ważne było otworzenie e-sklepu, mimo że bazowy model biznesowy polegał na fizycznych odwiedzinach gości.

Podstawą do tego były oczywiście social media [media społecznościowe – red.]. Dzięki nim jesteśmy w stanie dotrzeć z komunikatem do gości i klientów, którzy z nami byli w tych normalnych czasach. W zeszłym roku otworzyliśmy e-sklep. Przygotowywaliśmy się powoli do intensyfikacji działań e-commerce’owych, natomiast przyznam szczerze, że nam to za bardzo jakoś nie wychodziło. Nie mieliśmy do tego serca, czasu. Aż przyszedł 13 marca 2020 roku, gdzie byliśmy zmuszeni do tego, zaktywizować swoje działania e-commerce’owe, czyli połączyć intensywne działania w social mediach z e-commerce – mówi Łukasz Smoliński, prezes cukierni DESEO.

Druga rzecz to maksymalne wykorzystanie osób, które do tej pory zajmowały się obsługą gościa w lokalach do tego, żeby obecnie obsługiwały tego gościa online.

Niestety, mamy „ułomny e-sklep”, który nie jest jeszcze sklepem marzeń, ale to jest bardzo pozytywne być może z punktu widzenia osób, które będą oglądały ten program, ponieważ nawet z ułomnym sklepem pokazaliśmy, że da się – ocenia Łukasz Smoliński.

Jak budowano społeczność wokół marki DESEO? Jak przestawiono model biznesowy na obecnie internetowy? Co z logistyką i jak przeorganizowano dystrybucję?

Zapraszamy do obejrzenia całego „Wywiadu Gospodarczego” w telewizji wPolsce.pl:

CZYTAJ TEŻ: Hotelarstwo, gastronomia, catering: Potężne zaległości branż

CZYTAJ TEŻ: Pomysł, Facebook, biznes, czyli pasja nie umiera nigdy

ZOBACZ TEŻ: HISTORIA DESEO - JAK BUDOWANO SPOŁECZNOŚĆ

https://business.facebook.com/wGospodarce/videos/483352989085438/