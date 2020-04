Jak skorzystać z Tarczy Finansowej? VIDEO

Polski rząd wdraża w życie kolejne programy wspierające firmy wobec skutków pandemii koronawirusa. Mamy Tarczę Antykryzysową 1.0 i 2.0. Do tego jest ta, na którą przedsiębiorcy właściwie najbardziej wyczekiwali - Tarcza Finansowa. Na jakim ona jest etapie? Ile może uchronić miejsc pracy? Jak można z niej skorzystać? W Wywiadzie Gospodarczym Maciej Wośko rozmawiał z Pawłem Borysem, prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju.

Rząd przedstawił kompleksową Tarczę Antykryzysową. Ona ma trzy główne obszary. Pierwszy to są działania finansowane bezpośrednio z budżetu państwa, w znaczącej skali - 70/80 mld zł. W głównej mierze związane ze zwolnieniem ze składek ZUS, finansowaniem pensji pracowników, wydatkami na służbę zdrowia i wielu innych. Drugi obszar to duży program Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie przedsiębiorstwo może przyjść do banku, posłużyć się taką gwarancją, by przedłużyć kredyt. Bądź uzyskać nowy. Gwarancja zabezpiecza 80 proc. wartości kredytu i tu spodziewamy się, że wielu przedsiębiorców może z tego skorzystać. I trzeci element to Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju. To są środki, które szacujemy iż trafią do 350 - 400 tysięcy przedsiębiorstw. Zarówno mikro firm, średnich jak i tych największych. Mikro firmy otrzymają 25 mld zł, małe i średnie 50 mld zł oraz duże 25 mld zł. Zakładamy, że około 60 proc. tych środków będzie bezzwrotna. W tej chwili to jest olbrzymi projekt. Bezprecedensowy w skali polskiej gospodarki. Czekamy na zgodę Komisji Europejskiej, bo mówimy o pomocy publicznej. Chcemy, by do końca kwietnia te środki były dostępne dla przedsiębiorców. Tym samym chronimy miejsca pracy w firmach, które skorzystają z dofinansowania- mówi Paweł Borys.