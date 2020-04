WIDEO Czy obronimy polską gospodarkę?

Im szybciej poradzimy sobie z rozprzestrzenianiem koronawirusa, tym prędzej i skuteczniej będziemy odmrażać polską gospodarkę. Już teraz przygotowujemy wytyczne dla poszczególnych branż, jak mają funkcjonować w „nowej normalności” – powiedziała minister Olga Semeniuk, wiceminister, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, gość Maksymiliana Wysockiego w poniedziałkowym Wywiadzie Gospodarczym w telewizji wPolsce.pl

Czy obronimy polską gospodarkę?

Na tak postawione pytanie nie da się odpowiedzieć zero-jedynkowo, bo mamy dwa kierunki. Pierwszy, to obrona polskiego interesu, polskich firm i polskich przedsiębiorców w zakresie też dużych firm, ale głównie sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ale z drugiej strony mamy o czym mówił pan premier Mateusz Morawiecki, czyli odbudowa Europy, Plan Marshalla. Europa musi zacząć odbudowywać gospodarkę. Musimy zacząć przyspieszać tętno gospodarcze - powiedziała powiedziała Olga Semeniuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju w konsultacjach międzyresortowych i społecznych prowadzi obecnie szereg rozmów w tym zakresie. Premier Morawiecki zapowiedział, że po przerwie majowej będziemy łączyć fazę drugą i trzecią odmrażania gospodarki. Ministerstwo Rozwoju od kilkunastu dni pracuje nad pakietem rekomendacji dla branż dotyczące trzech poziomów: zabezpieczenia miejsc pracy, zabezpieczenia klientów i pracowników, katalogu działań przy pozytywnym zdiagnozowaniu koronawirusa wśród pracowników lub klientów. Czy da się odbudować całkowicie gospodarkę w Polsce?

Robimy wszystko ochronić polskie firmy. (…) One też będą objęte kontrolą i wsparciem, żeby żaden kraj nie chciał, a nawet nie próbował wykupić takiej firmy, bo to jest nasze dziedzictwo i nasz dorobek gospodarczy, o który musimy dbać.

Kto chce kupić polskie firmy?

Z pewnością szansę taniej „wyprzedaży” w obliczu pandemii wykorzystają te kraje, które są najmniej obciążone efektami koronawirusa oraz które są najbogatsze. Nie dotyczy to tylko firm europejskich, dotyczy także m.in. Chin i Rosji.

100 polskich szwalni

Na początku marca Ministerstwo Rozwoju zaangażowało analizę i weryfikację polskich przedsiębiorstw – polskich firm odzieżowych, które są w stanie przestawić albo linię produkcyjną, albo są z sektora małych i średnich przedsiębiorstw i są w stanie połączyć się w konsorcja i produkować polski produkt na polskie potrzeby, również na kolejne miesiące. Dotyczy to szycia

Dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości udało nam się zachować wiele takich firm, sam sektor rzemiosła posiada 300 takich przedsiębiorstw – które zaangażowały się w proces produkcji odzieży ochronnej. Na ten moment jesteśmy zabezpieczeni w tym kontekście na kolejne miesiące, jak również będzie mogli wspierać inne kraje, które są też objęte efektami ujemnymi. Solidarność i subsydiarność to dwa pojęcia, które powinny dziś i w kolejnych miesiącach być dla nas najważniejsze - powiedziała minister Olga Semeniuk.

Najważniejsze w tym momencie są podtrzymanie zatrudnienia i produkcji. Jakie są plany w tym zakresie?

To kolejne zalecenia i poszerzenia Tarczy Antykryzysowej. Nie tylko dla wsparcia polskich firm, ale też jednostek samorządu terytorialnego. To bardzo istotne dla słabszych gmin, które są narażone na bardzo duże efekty ujemne, ale mówimy tez o dopłatach do odsetek kredytowych, mówimy również o poluzowaniu reguły wydatkowej, mówimy o przekazywaniu wcześniej lub później subwencji oświatowych w jednostkach samorządowych. Na pierwszej linii jest ochrona pracowników, aby liczba osób bezrobotnych nie rosła gwałtownie. To możemy zabezpieczyć przez zabezpieczenie płynności finansowej firm. Odbyłam spotkanie z ponad setką przedsiębiorców w ramach Rady Małych i Średnich Przedsiębiorstw. To było bardzo owocne spotkanie, które pozwoliło nam wypracować kolejne elementy, być może do wdrożenia, bo to nie jest tak, że państwo polskie wyjmuje z sakiewki poszczególne pieniądze i mówi proszę. To tak nie wygląda - zaznaczyła minister Semeniuk.

Projekt Tarczy Finansowej to emisja obligacji dla zabezpieczenia wszystkich trzech komponentów tarczy, czyli 25 mld zł dla sektora dużych firm, 50 mld zł dla sektora MŚP, 25 mld zł dla sektora mikrofirm. 60 proc. z tych 100 mld zł będzie przekazane jako gotówka bezzwrotna na pomoc firmom. Dziś całość wsparcia dla polskich firm szacowana jest na ponad 300 mld zł, czyli 15 proc. polskiego PKB.

Internet, czyli największa lub jedyna szansa dla polskich firm

„Przenieś swoją firmę do internetu. Zarabiaj na e-handlu” to nowy, rządowy projekt biznesowy skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających sklepy stacjonarne. Zdaniem coraz liczniej wypowiadających się na ten temat ekspertów, to może być realna szansa na pokonanie starych przyzwyczajeń i jest to niedoceniona szansa - dlatego piszemy o tym także w obszernym artykule w najnowszej Gazecie Bankowej. Najważniejsze wydaje się obecnie, by pomóc polskim firmom przetrwać właśnie dzięki internetowi i nauczyć je funkcjonowania w sieci. Jak ma ten projekt rządowy wyglądać?

Zaryzykuję twierdzeniem, że już przenieśliśmy się do tego świata i sklepu online. Faktycznie, jest to projekt rządowy, który jest prowadzony przez Minsiterstwo Rozwoju, ale nie tylko, konsultowany również z innymi resortami. Jest to projekt, który po pierwsze zwiększy świadomość przedsiębiorców jak kształtować architekturę swoich biznesów w internecie, ale również pokaże szeroki katalog i możliwości dotyczące tego jak tę sprzedaż online można prowadzić. Ten nowy świat, w którym przestajemy chodzić do sklepów stacjonarnych, tylko zamawiamy przez internet, bo jest to bezpieczniejsze. Możliwość rozwoju branży odzieżowej w internecie jest ogromna, ale również dla branża spożywcza, jeszcze przed czasem koronawirusa, cieszyła się ogromnym popytem i też na to należy zwrócić uwagę - powiedziała minister Semeniuk.

Projekt ma pokazać tez różnym grupom wiekowym, także rzemieślnikom, którzy bardzo często są osobami starszymi w wieku pow. 60 lat. Kampanie będą zachęcać i pokazywać jak ten biznes przenieść do internetu.

Jak bardzo dynamiczna jest sytuacja związana z epidemią COVID-19 w kontekście prognoz gospodarczych? Jakie są nowe elementy tarczy antykryzysowej dla samorządów? Zobacz cały wywiad Gospodarczy.

CZYTAJ TEŻ: Przenieś swoją firmę do internetu!

CZYTAJ TEŻ: Dramatyczny apel rzemiosła