TYLKO U NAS! Facebook: Ludzie nawet nie czytają kłamstw, które udostępniają

Jak Facebook walczy z fake newsami? Dlaczego jest ich taki wysyp? Kto za nimi stoi? O tym oraz o tym jakie narzędzia ma dla przedsiębiorców Facebook Maksymilian Wysocki, redaktor zarządzający portalu wGospodarce.pl rozmawiał z Jakub Turowski, Head of Public Policy for Poland w Facebook

Tylko w marcu ostrzeżenia o tym, że dany materiał jest fałszywą informacją, zostały dołączone do ponad 40 mln wpisów na podstawie 4 tysięcy artykułów sprawdzonych przez tzw. fact-checkerów. Walka z fake newsami na Facebooku to syzyfowa praca. Od początku wybuchu pandemii Facebook przekierował na strony WHO lub lokalnych organizacji zajmujących się problematyką koronawirusa ponad 2 miliardy użytkowników.

Interesujące, że 95 proc. osób zobaczyło ostrzeżenie [ o materiale oflagowanym jako fake news – red.] w ogóle nie weszło w tą pierwszą, pierwotną, fałszywą informację – mówi Jakub Turowski, szef Zespołu ds. Polityki Publicznej Facebooka w Polsce, w rozmowie z Maksymilianem Wysockim w Wywiadzie Gospodarczym dla telewizji wPolsce.pl

Mamy dziś dwa rodzaje epidemii. Pierwsza, oczywiście, związana jest z koronawirusem, wywołującym chorobę COVID-19. Druga epidemia, to epidemia fake newsów w internecie, w tym w sieciach społecznościowych.

Oczywiście czujemy się odpowiedzialni za ograniczenie rozpowszechniania się fałszywych wiadomości i bardzo poważnie traktujemy naszą rolę w tym ekosystemie informacyjnym. Ale warto też podkreślić, że fałszywe informacje i różnego rodzaju propaganda narodziły się wraz z internetem, czy Facebookiem. Tym niemniej, w internecie tego jest dużo i my z tym chcemy walczyć, i walczymy – podkreśla Jakub Turowski, szef Zespołu ds. Polityki Publicznej Facebooka w Polsce.

Jak podkreśla, jest to temat niezwykle złożony i nie ma jednego narzędzia, które sprawi, że fałszywe informacje przestaną istnieć. Tak samo, jak deklaruje, wielowarstwowe i złożone jest podejście Facebooka do problemu. Z jednej strony chodzi o to, by użytkownicy widzieli mniej fałszywych informacji, lecz jednocześnie, by użytkownicy mieli duży dostęp do różnych informacji o koronawirusie, rzetelnych i wiarygodnych.

Facebook usuwa pewne informacje, które są sprzeczne ze standardami jego społeczności. Standardy Społeczności to innymi słowy regulamin Facebooka, który jest dla każdego dostępny i który każdy użytkownik musi zaakceptować na wstępie. Facebook usuwa też treści, które są publikowane przez fałszywe strony na Facebooku.

Skonstatowaliśmy, że bardzo często te treści fałszywe pochodzą ze stron generowanych przez profile, które nie istnieją, a to jest sprzeczne z naszymi politykami. Co interesujące, sztuczna inteligencja i nasze narzędzia technologiczne nam bardzo pomagają, bo w sposób proaktywny, w ciągu jednej doby, jesteśmy w stanie usunąć miliony fałszywych kont, co nam bardzo pomaga w tej walce z fałszywymi informacjami – mówi Jakub Turowski.

Kto produkuje, a kto napędza fake newsy? Jak wygląda ocenianie i proces oceniania, czy dana informacja jest fałszywa, czy prawdziwa? Kto to robi i jak to robi? Obejrzyj wywiad.

Narzędzia dla firm. Nowość na Instagramie

Małe i średnie firmy potrzebują szczególnego wsparcia dziś jak nigdy wcześniej. Dowiedz się też gdzie przedsiębiorcy powinni szukać informacji o narzędziach, które dla ułatwienia im działalności przygotował Facebook.

Zdecydowaliśmy się na rozwinięcie produktów, które teraz możliwie dobrze mogą im pomóc. Np. dzisiaj na Instagramie można składać bezpośrednio zamówienia do restauracji. To jest nowe rozwiązanie, które przedtem nie istniało i które zapewne się przyda. Stworzyliśmy też na Instagramie karty podarunkowe, ponieważ niestety dzisiaj często sklepy, które lubimy, które chcemy, żeby przetrwały, są zamknięte. Chcemy żeby przetrwały - mówi Jakub Turowski z Facebooka.

Z powodu COVID-19 na Instagramie bezpośrednio można kupić karton podarunkowy i w momencie, gdy już sytuacja będzie lepsza, a ulubiony sklep otwarty, wtedy będzie można ten kupon wykorzystać.

Dla nas jest bardzo ważne, by inspirować i pokazywać jak optymalnie wykorzystywać Facebooka i Instagrama. Dlatego utworzyliśmy już jakiś czas temu centrum zasobów dla firm. Zachęcam wszystkich widzów i słuchaczy, aby się z nim zapoznać - mówi szef.

Jakie są inne narzędzia i gdzie szukać informacji o narzędziach wspierających biznes? Zobacz cały Wywiad Gospodarcze w telewizji wPolsce.pl:

